Rogličev šef pojasnil, zakaj je bila ta Vuelta še bolj posebna

Primož Roglič 2019, Primož Roglič 2020 in Primož Roglič 2021. Isto ime, le druge letnice. Takšna je zgodovina španske Vuelte in pot slovenskega kolesarja, ki je še tretjič zapored pokoril tekmece na Pirenejskem polotoku. V taboru Jumbo-Visme so zelo ponosni na dosežek slovenskega kolesarja, hkrati pa izpostavljajo moč ekipe.

Letošnja zmaga Primoža Rogliča na Dirki po Španiji je bila najbolj suverena od vseh treh in najmanj kaotična. Drugega Enrica Masa (Movistar) je prehitel za debele štiri minute in 42 sekund, kar je po letu 1997 zmaga z največjo prednostjo. Takrat je Švicar Alex Zülle domačega kolesarja Fernanda Escartina prehitel za pet minut in sedem sekund.

Roglič je bil premierno najboljši že leta 2019, ko je ugnal Španca Alejandra Valverdeja za dve minuti in 23 sekund ter svojega rojaka Tadeja Pogačarja za dve minuti in 55 sekund. Leto kasneje je v tesnem zaključku ugnal Ekvadorca Richarda Carapaza za le 24 sekund ter Britanca Hugha Carthyja za minuto in 15 sekund.

Vuelte ni načrtoval, vedno se je zgodila

Zanimivo je, da Vuelte v zadnjih treh letih sploh ni bilo v njegovem koledarju, a je na koncu zaradi težav na predhodnih tritedenskih dirkah odpotoval na Pirenejski polotok. In se vedno nagradil kar sam: "V zadnjih letih nisem načrtoval Vuelte. Tudi za naprej ne bom načrtoval. Šel bom po začrtani smeri. Nikdar ne veš, kaj prinese. Upam, da bom spet tukaj in užival," je po koncu na vprašanje, ali bo prihodnje leto še četrtič naskakoval naslov najboljšega v Španiji, odgovoril Roglič.

Tekmece je imel vseskozi pod nadzorom. Foto: Guliverimage

Na letošnji Vuelti je bilo videti, da ima vse pod nadzorom že od samega začetka, ko je zmagal na uvodnem kronometru. K sreči padca med dirko nista bila usodna, sicer pa je z ekipo kolesaril zrelo in brez težav nadzoroval dogajanje na terenu. Pohvali se lahko z novimi štirimi etapnimi zmagami, skupno že devetimi: "Vedno je treba prilagajati taktiko. Strategija in način dirkanja se spreminjata. Sodelovali smo super, celotna ekipa. V časti mi je bilo dirkati s temi fanti in iti skozi vse probleme, ki so nas čakali."

Šefi več kot zadovoljni

Z nastopom kolesarjev Jumbo-Visme so bili razumljivo zadovoljni tudi šefi nizozemske ekipe. Ti so po razočaranju na Dirki po Franciji, ki jo je Roglič zaradi padca zapustil, dočakali zadoščenje.

"Izjemno je končati Vuelto na takšen način. Vedeli smo, da je Primož favorit za zmago tudi v kronometru. A je moral kljub vsemu kolesariti izjemno, da mu je uspelo. V zadnjih tednih sem videl našo močno ekipo. Ob pogledu na zadnje tri Vuelte lahko povem, da je bila letošnja prva, na kateri smo imeli vse pod nadzorom od samega začetka. Mislim, da smo dobro opravili svoje delo. Spoznal sem, kako posebno je zmagati trikrat zapored," je dejal športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann.

Vodstvo je zadovoljno s predstavo celotne ekipe. Foto: Guliverimage

Generalni direktor Richard Plugge je pristavil: "Zadnje tedne sem doživel s ponosom. Videli smo zelo močno ekipo. Nadzorovali smo potek dogodkov, zaradi česar sem še bolj ponosen. Primož je prišel v družbo dveh kolesarjev, ki sta osvojila Vuelto trikrat zapored. Ob tem moramo imeti v glavi podatek, da redki sploh osvojijo tritedensko dirko. Še enkrat smo dokazali, da smo ena najboljših ekip na svetu. Imamo prostor za napredek in prizadevali si bomo za to."