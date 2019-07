Francija zadržuje dih in se sprašuje: Bo 33-letnega čakanja konec?

Zadnji francoski kolesar, ki je zmagal na najprestižnejši dirki na svetu, Dirki po Franciji, je bil Bernard Hinault davnega leta 1985. Letos utegnejo francoski navijači vendarle dočakati novega junaka. Julian Alaphilippe iz moštva Deceuninck-Quick Step je v rumeni majici že enajst dni, preživel je Pireneje in postal junak Galskih petelinov. Pa lahko rumeno majico obdrži vse do Pariza?

"Ni tekmovalec za tritedenske dirke," "Kakšno etapno zmago še lahko dobi, med favorite za skupno razvrstitev pa ga ni mogoče prištevati," "Preslab je v klanec in v vožnji na čas," je le nekaj ocen, ki jih je bil pred začetkom 106. Toura deležen 27-letni kolesar iz Saint-Amand-Montronda v okolici Bourgesa, v popku Francije. Ampak Julian Alaphilippe letos kljubuje pričakovanjem, že deset dni nosi rumeno majico, močan je ostal tudi v drugem tednu Toura in dokazuje, da je resen kandidat za končno zmago.

Je postal kandidat za skupno zmago?

Do zdaj je veljal za specialista za enodnevne dirke, na tritedenskih dirkah - letos nastopa na svojem tretjem Touru, pred dvema letoma pa je vozil tudi Vuelto - pa je bil do zdaj omejen na lov na etapne zmage. A kaže, da se je spremenil. Na prvi resni gorski etapi ga bo pobralo, so mu napovedovali skeptiki, pa jih je postavil na laž, v kronometru bo izgubljal minute, so trdili, pa ga je dobil in še povečal svojo prednost, a ko je že spreobrnil domala vse dvomljivce, je v zadnji pirenejski etapi vendarle pokazal nekaj slabosti.

Julian Alaphilippe je v nedeljo trpel. Je to začetek konca njegove rumene pravljice? Foto: Reuters

V nedeljo pokazal, da je ranljiv

V soboto na vzponu na Tourmalet je izgledal močan kot še nikoli, glavnih tekmecev v skupnem seštevku se je otresel in tudi lanskega zmagovalca Gerainta Thomasa prepričal, da je prvi favorit za končno zmago. "Alaphilippa, če bo vozil takole, ne bo mogoče premagati," je dejal Valižan. Z njim se je strinjal tudi Steven Kruijswijk, pa Simon Yates in še kdo, a pred drugim dnevom odmora so nekaj vetra v svoja jadra spet dobili dvomljivci.

Na robu zmogljivosti

Na zadnjem vzponu na Prat d'Albis (1.205 m. n. v., 11,8 km, 6,9 %) je popustil tik pod vrhom in izgubil nekaj prednost pred konkurenti. Ti se zdaj sprašujejo, ali je imel Alaphilippe le nekoliko slabši dan ali je to začetek njegovega konca in napornih etap zadnjega tedna Toura v Alpah ne bo preživel. Sam je že po Tourmaletu priznal, da mu v gorah vsekakor ni lahko: "Boril sem se sam s sabo, vozil sem na robu zmogljivosti, da sem ostal spredaj, ko pa sem videl velika imena, kako odpadajo, sem bil presrečen."

O Parizu za zdaj še ne razmišlja, obljublja le, da bo poskušal rumeno majico ohraniti kar se da dolgo, priznava pa, da bo misel na skupno zmago vse težje odriniti na stran, saj je Pariz vsak dan bližje.

33 let brez francoske zmage

Svojega zmagovalca na Touru Francozi čakajo vse od leta 1985, ko je slavil legendarni Bernard Hinault, ki s petimi zmagami spada v eliten klub, v katerem so le še njegov rojak Jacques Anquetil, Belgijec Eddy Merckx in Španec Miguel Indurain. V zadnjih 33 izvedbah so na najslavnejši kolesarski dirki vladali tujci, Američana Greg LeMond in Lance Armstrong, Španca Indurain in Alberto Contador, Italijana Marco Pantani in Vincenzo Nibali, Danec Riis in Luksemburžan Andy Schleck, Nemec Ullrich … Zgodovinsko prvo zmago je Avstraliji leta 2011 pridirkal Cadel Ewans, Veliki Britaniji pa leto kasneje Bradley Wiggins.

It was #OnThisDay in 1985 that Bernard Hinault won the Tour de France, at the time of writing, the last Frenchman to do so. #TourdeFrance #bernardhinault pic.twitter.com/7mn41YsLHK — Sabotage Times (@SabotageTimes) July 21, 2019

Zadnja leta kraljujejo Britanci

Prav Britanci so zadnja leto povsem zavladali francoskim cestam, štirikrat je zmagal Chris Froome in lani Geraint Thomas, Francozi pa so vsa ta leta lahko le tiho opazovali dogajanje. Leta 1986 se je z LeMondom srdito boril Hinault, konec devetdesetih let prejšnjega stoletja je plamen upanja pri Francozih prižgal Richard Virenque, ki se je dvakrat prebil na stopničke, a pravega domačega favorita za zmago Francozi dolgo niso imeli.

Thibaut Pinot je oživel v Pirenejih, bo tako močan tudi v Alpah? Foto: Reuters

Bo v zadnjem tednu eksplodiral Pinot?

Danes je drugače, pa ne zaradi Alaphilippa. Njegovo vztrajanje v rumenem je presenečenje, francoska kolesarja z največjim potencialom za zmago na Touru v zadnjih letih sta Romain Bardet (AG2R La Mondiale), ki je bil drugi leta 2016 in tretji leta 2017, pa Thibaut Pinot (Groupama FDJ), ki je leta 2014 zasedel tretje mesto, letos pa v gorah kaže izjemno formo.

Francozi lahko letos resno računajo na zmago, a vsega upanja jim ni treba vložiti v Alaphilippa. Če ta v zadnjem tednu odpove, je v odličnem položaju za napad na rumeno prav Pinot, ki se je v skupnem seštevku prebil na četrto mesti, za Alaphilippom zaostaja minuto in 50 sekund, za Thomasom le 15 sekund, za tretje uvrščenim Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom (Jumbo-Visma) pa pičle tri sekunde.

Skupni vrstni red po 15. etapah: 1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 61;00:22 2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 1:35 3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:47 4. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 1:50 5. Egan Bernal (Kol/Ineos) 2:02 6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 2:14 7. Mikel Landa (Špa/Movistar) 4:54 8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 5:00 9. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 5:27 10. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 5:33 ... 81. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 1;44:56 112. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 2;14:30

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta ponedeljek, 22. julij prost dan 16. torek, 23. julij Nimes–Nimes (177 km) hribovita 17. sreda, 24. julij Pont du Gard–Gap (200 km) srednje gorska 18. četrtek, 25. julij Embrun–Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne–Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville–Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet–Pariz (128 km) ravninska

