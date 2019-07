Movistar razpada: odhajata zmagovalec Gira in Quintana, morda tudi Landa!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi mož Movistarja potrdil odhoda Carapaza in Quintane

Vodja španske kolesarske ekipe Movistar Eusebio Unzue je potrdil, da bosta ob koncu sezone moštvo zapustila zvezdnika Kolumbijec Nairo Quintana in Ekvadorec Richard Carapaz. Prvi naj bi imel dogovorjen prestop v francosko Arkeo Samsic, drugi pa v britanski Ineos. Carapaz je letos zmagal na dirki po Italiji in naj bi se z Ineosom že dogovoril za večletno sodelovanje.

Quintana, ki je z Movistarjem zmagal na dirki po Italiji ter Španiji, pa naj bi prav tako imel sklenjeno sodelovanje z Arkeo Samsic, ki si želi v prihodnji sezoni dirkati v svetovni seriji.

Tretjega zvezdnika Movistarja Španca Mikela Landa so še nedolgo nazaj povezovali z Bahrain-Merido, a naj bi bil njegov odhod še pod vprašajem.

"Res je, da Carapaz in Nairo odhajata. Kar se tiče Mikela ... Vsaj jaz še nisem slišal, da bi podpisal s komerkoli," je povedal Unzue za španski radio El Larguero.

Movistar si kot zamenjavo za oba kolesarja želi Španca Enrica Masa, ki je letos član Deceunick-Quick Stepa. "Ne morem reči, da bo Mas prihodnje letos dirkal z nami. Želi si ga veliko ekip. Še nekaj dni je do 1. avgusta, ko lahko ekipe uradno razkrijejo prihodnost kolesarjev, in takrat bomo vedeli, ali bo prišel k nam. Poslali smo mu ponudbo in upam, da se odloči dobro," je povedal Unzue.

