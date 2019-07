Na Touru zatišje pred viharjem, sladka etapna zmaga pa Italijanu Trentinu #video

Favoriti za končno zmago na letošnji Dirki po Franciji so danes na 17. etapi, 200-kilometrski preizkušnji od Pont du Garda do Gapa, varčevali z močmi za naslednje tri alpske etape, ki bodo dale prvaka leta 2019. Pred odločilnimi tremi dnevi je rumeni Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) zadržal prednost pred konkurenti, etapne zmage pa se je veselil Italijan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Matteo Trentin je torej zmagovalec 17. etape Toura, drugo mesto je danes zasedel Danec Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), tretje pa Belgijec Greg Van Avermaet (CCC). Glavnina z vsemi nosilci majic je v cilj prišla več kot 20 minut za zmagovalcem, Matej Mohorič (Bahrain Merida) na 107. mestu je za Trentinom zaostal 25 minut in 55 sekund, Jan Tratnik (Bahrain Merida) na 135. pa 26:34. V skupnem seštevku Alaphilippe ostaja 1:35 pred Geraintom Thomasom (Ineos), Tratnik je 85. (+ 1;53:20), Mohorič pa 115. (2;20:52).

📹 Relive the 17th stage's final kilometre and @MATTEOTRENTIN's fantastic solo effort.

📹 Revivez le dernier kilomètre de cette 17ème étape et la victoire en solitaire de Matteo Trentin.#TDF2019 pic.twitter.com/TJmyjoOoNI — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

"Najbolj sem se bal Asgreena" "Danes sem izbral taktiko vse ali nič. Med vsemi ubežniki sem se najbolj bal Asgreena in imel sem prav, bil je drugi. Izbral je taktiko čakanja, zato sem jaz napadel, saj sem vedel, da je na vzponih močen in hiter v sprintu. Na vzponu je bil veter v prsi, toda dobro sem kolesaril. V vseh etapah letošnjega Toura sem bil blizu najboljšim. S to zmago se je vse poravnalo. Toda trpel sem kot pes. Bilo je vredno," je bil v cilju zgovoren Matteo Trentin. STA

Glavnini pobegnila velika skupina

Kot vselej so se napadi začeli takoj po štartu etape, glavnini pa je uspelo pobegniti veliki skupini 34 kolesarjev, a je iz te zaradi predrte pnevmatike izpadel Magnus Cort Nilsen (Astana).

Daniel Oss, Lukas Pöstlberger (oba Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Nelson Oliveira (Movistar), Omar Fraile in Gorka Izagirre (oba Astana), Simon Clarke in Tom Scully (oba EF Education First), Chris Juul-Jensen in Matteo Trentin (oba Mitchelton-Scott), Greg van Avermaet in Michael Schär (oba CCC), Sven Erik Bystrom, Rui Costa, Sergio Henao in Vegard Stake Laengen (vsi UAE Team Emirates), Bauke Mollema, Thomas Skujins in Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Natnael Berhane, Jesús Herrada, Anthony Pérez in Pierre-Luc Périchon (vsi Cofidis), Thomas de Gendt in Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Nils Politt (Katjuša-Alpecin), Xandro Meurisse in Andrea Pasqualon (oba Wanty-Groupe Gobert), Edvald Boasson Hagen in Ben King (oba Dimension Data), so si privozili več kot 16 minut prednosti, njihova povprečna hitrost v etapi pa je presegla 46 kilometrov na uro.

💪 An intense struggle sees the advantage go to the leading group as the gap to the rest steadily increases. ⏱



💪 Belle partie de manivelles qui semble tourner à l'avantage du groupe de tête, dont l'avance augmente progressivement. ⏱#TDF2019 pic.twitter.com/WO2ZEq43Oi — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

Napad Italijana za tretjo etapno zmago na Touru

Kakšnih 33 kilometrov pred ciljem je za selekcijo v ubežni skupini z napadom poskrbel Italijan Matteo Trentin (oba Mitchelton-Scott), z njim je ostala le še deseterica Oss, Asgreen, Gougeard, Izagirre, Scully, Van Avermaet, Laengen, Skujins, Périchon in King. Na vzponu na Col de la Sentinelle je Trentin popolnoma razbil preostanek ubežne skupine, njegovemu silovitemu tempu je poskušal slediti Francoz Luc Perichon (Cofidis), tega pa je tik pod vrhom prehitel Danec Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), vodilnega Trentina pa mu ni uspelo ogroziti.

💨 14 kilometres to go and 🇮🇹 @MATTEOTRENTIN decides to go solo !



💨 A 14 kilomètres de l'arrivée, 🇮🇹 Matteo Trentin décide de s'en aller en solo ! #TDF2019 pic.twitter.com/F5lJrgORJP — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

Trentin se je na spustu odločno odpeljal proti etapni zmagi, njegovi tretji na Touru (po eno ima še iz dirk v letih 2014 in 2016). Tudi 29-letni Italijan je eden tistih, ki ima etapne zmage z vseh treh tritedenskih dirk, z Vuelte ima štiri, z Gira pa eno.

Glavnina je v cilj prikolesarila več kot 18 minut za zmagovalcem.

Slovenca obtičala v glavnini

Slovencema iz Bahrain Meride Janu Tratniku in Mateju Mohoriču se ni uspelo priključiti begu. Etapa z dvema klancema, četrte in tretje kategorije, je potekala v hudi vročini, termometri so večji del dneva kazali 37 stopinj Celzija, karavano pa je kakšnih 85 kilometrov pred ciljem do kože zmočil še močan dež.

🌧 Heavy rain on the route ! The riders are now completely drenched!



🌧 Grosse averse sur la route du Tour ! Les coureurs sont complètement trempés !#TDF2019 pic.twitter.com/eiKjWrCcAT — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

Rumeni Alaphilippe je zadržal prednost pred najnevarnejšimi tekmeci v skupnem seštevku, zeleno majico najboljšega po točkah je zadržal Slovak Peter Sagan (Bora Hansgrohe), pikčasto najboljšega hribolazca Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal), belo za najboljšega mladega kolesarja pa Kolumbijec Egan Bernal (Ineos).

Jutri prva preizkušnja v Alpah

Jutri kolesarje čaka izjemno naporna, 208 kilometrov dolga etapa, ki bo šla čez tri težke gorske cilje – Col de Vars, Col d'Izoard, in Col du Galibier –, cilj pa bo po spustu v Valloireju.

V petek, ko bo trasa dolga "le" 126 km, bo pet gorskih ciljev, vse skupaj pa se bo končalo v Tignesu. Po dveh dneh pekla bo v soboto sledilo še poslednje gorsko dejanje. Zadnji vzpon na cilj (Val Thorens) bo dolg kar 33,4 km, a bosta pred tem še dva gorska cilja. Prvi že kmalu po odhodu iz Albertvilla, ko bo kolesarje čakal 19,9 km dolg vzpon na Cormet de Roselend. V soboto bo že znan zmagovalec Toura 2019.

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta 18. četrtek, 25. julij Embrun–Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne–Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville–Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet–Pariz (128 km) ravninska

