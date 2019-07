Zakulisje Dirke po Franciji, ki ga na televiziji ne vidimo #video

Na nedeljski pirenejski etapi, na kateri je zmagal Britanec Simon Yates iz ekipe Mitchelton-Scott (to je že njegova druga etapna zmaga na letošnjem Touru), je Luke Rowe, kolesar ekipe Ineos, miniaturno kamero kar med dirko odstranil s krmila in jo namesto v dogajanje pred sabo usmeril vase, tako da je kamera ujela njegovo komunikacijo z navijači in preostalimi kolesarji.

"Dirka je zelo stresna in zahtevna, in če lahko vsaj malo uživaš, potem moraš to izkoristiti," je pojasnil v videoposnetku, objavljenem na spletni strani Velon.cc. Kot je dodal, se je kamera na njegovem kolesu znašla zato, ker spada med slabše hribolazce in dodatna teža na kolesu ne vpliva na njegovo predstavo na dirki.

