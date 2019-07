NBA kosilo? Čevapčiči, burek in jogurt

Krilni center Eric Paschall, branilec Jordan Poole in Alen Smailagić upajo na preboj v elitno igralsko zasedbo Golden State Warriors. Zdaj so se dobro spoznali v poletni ligi. Spoznavali pa so tudi kulinariko različnih kultur. Tako je 18-letni Beograjčan soigralcema "ponudl" čevapčiče, burek in jogurt. Kakšen je bil odziv? Poglejte si video?