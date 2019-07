Kaj je Novak Đoković doživel na Hrvaškem? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Srbski teniški zvezdnik je v enem izmed tamkajšnjih lokalov sedel s "klapo" in zapel pesem pokojnega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića ("Kad mi dođeš ti"). Z njim je bila tudi njegova žena Jelena, ki mu stoji ob strani tudi v najtežjih trenutkih.

"Lepa izkušnja …"

"Čaroben večer. Prepevanje s klapo iz Korčule. Lepa izkušnja. Hvaležen sem, da lahko tako posebne trenutke delim z Jeleno," je na družabna omrežja zapisal eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Ravno čez teden dni bo minilo eno leto, odkar se je za vedno poslovil legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević.

Dvaintridesetletni teniški igralec je že večkrat priznal, da navija tudi za hrvaške športnike. To je nazadnje storil, ko je bilo lani na sporedu svetovno prvenstvo v nogometu, kjer so hrvaški nogometaši zasedli 2. mesto.

Novak Đoković je pred dobrim tednom zmagal turnir v Wimbledonu. Foto: Getty Images

V ekipo povabil tudi Gorana Ivaniševića

Nole pa je pred kratkim nekoliko presenetil, ko je v svojo ekipo povabil Hrvata Gorana Ivaniševića. Kot kaže, je bila to prava poteza. To je pokazal pred dobrim tednom, ko je v epskem finalu v Wimbledonu premagal Rogerja Federerja in tako v svojo vitrino postavil še 16. lovoriko za grand slam.