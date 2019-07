Goran Dragić osrečil kapetana NK Maribor

Hvaležen za podpisan dres in darilo @Goran_Dragic ✍🏻🏀 Ga bom hranil na posebnem mestu v moji zbirki 🙌🏻 Želim ti čim bolj uspešno sezono. Hvala in vse dobro tebi in tvoji družini MT9 pic.twitter.com/WSQ5By1827 — Marcos Tavares MT9 (@marcostavaresMT) 23 July 2019

Eden je iz Maribora, drugi je Ljubljančan, oba sta športna velikana. Drugi sicer malce bolj globalne vrste, a vseeno. Oba sta neobremenjena z rivalstvom, ki zaznamuje njuni mesti. Goran Dragić, zvezdnik košarkarske lige NBA in tamkajšnjega moštva Miami Heat, je pred časom v družbi otrok na njegovem košarkarskem kampu na Rogli gostil Marcosa Tavaresa, zdaj pa kapetana Maribora, ki se pripravlja na jutrišnjo prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti AIK Stockholmu v Ljudskem vrtu, osrečil s prav posebnim darilom, ki ga je poslal Brazilcu.

"Hvaležen za podpisan dres in darilo Gorana Dragića. Hranil ga bom na prav posebnem mestu v moji zbirki. Želim ti čim bolj uspešno sezono. Hvala. Vse dobro tebi in tvoji družini," je zapisal 35-letni neuničljivi mariborski kapetan in najboljši strelec v njegovi zgodovini, ki je prejšnji teden zabil že 198. gol v mariborskem dresu, na Twitterju in fotografijo s podpisom kapetana zlate Slovenije z evropskega prvenstva izpred dveh let delil tudi na Instagramu.

Za koga bo navijal na nedeljskem derbiju?

Vzajemno spoštovanje odličnega košarkarja in nogometaša se nadaljuje, kar pa seveda ne pomeni, da bo Dragić na skorajšnjem nedeljskem derbiju v Ljudskem vrtu, na katerem se lahko Olimpija z zmago v prvenstvu po treh krogih Mariboru oddalji na kar osem točk razlike, navijal za Tavaresa in njegove soigralce.

Znano je, da je 33-letni slovenski košarkarski zvezdnik pristaš Olimpije in je pred leti z njene strani v dar dobil tudi zelen dres s svojim priimkom na hrbtu, poziral pa tudi s klubskim šalom.

Goran Dragić je leta 2012 iz rok takratnega športnega direktorja Ljubljančanov Milenka Ačimovića dobil dres Olimpije s svojim priimkom na hrbtu. Foto: Urban Urbanc/Sportida