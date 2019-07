V hudem boju špritnerjev najboljši Avstralec #video

Karavana na Touru je po "pirenejskem peklu" v ponedeljek počivala in nabirala moči za odločilen teden na najbolj imenitni večetapni kolesarski dirki na svetu. Na današnji etapi so na svoj račun prišli specialisti za sprinte, šele po sredini nekoliko bolj razgibani trasi od Pont du Garda do Gapa v dolžini 200 km ter izjemno zahtevnih gorskih preizkušnjah v Alpah med četrtkom in soboto pa bodo znani največji junaki letošnje francoske pentlje.

Na današnjem kolesarskem "zatišju pred nevihto" je v uvodu pretežno ravninske in tehnično nezahtevne etape manjša skupina petih tekmovalcev - med njimi so bili glavnim pretendentom za končno zmago dokaj nenevarni Danec Lars Bak, Poljak Lukas Wisnowski ter Francozi Stephane Rossetto, Paul Ourselin in Alexis Gougeard - ušla glavnini, a jih je ta 2,5 km pred ciljem ujela.

Ciljni šprint:

Take a look at @CalebEwan’s win in slow-motion 👀

Regardez la victoire de Caleb Ewan en slow-motion 👀#TDF2019 pic.twitter.com/pNSAVxNKRn — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2019

V izdihljajih današnje etape se je med ekipami razplamtel ogorčen boj za etapno zmago. Pomagači številnih ekip so v težavnih razmerah in hudi pripeki - temperatura je znašla okoli 37 stopinj Celzija - počasi pripravljali teren svojim specialistom za etapne zmage, v pravem taktičnem boju pa je ciljno črto v središču Nimesa prvi prečkal 24-letni Ewan.

"Danes se nisem dobro počutil, vročina me je pošteno zdelala, a bil sem izjemno motiviran, saj sta v Francijo prispela moja soproga in hči," je po današnji etapni zmagi uvodoma dejal komaj 165 cm visoki in 67 kg težki Avstralec, ki je dosegel drugo etapno zmago na letošnji francoski pentlji. Najboljši je bil tudi na 167 kilometrov dolgi enajsti preizkušnji med Albijem in Toulousom.

"V zadnjem kilometru nisem bil v dobrem položaju, a sem sledil ekipi Quick Step in v izdihljajih etape ohranil dovolj moči za zaključni sprint. Presrečen sem, pred prihodom v Francijo sem sanjal o eni etapni zmagi, zdaj pa imam že dve," je še dodal Avstralec.

Jakob Fuglsang out of Tour de France after crash. #TDF2019 pic.twitter.com/915gIxfoUv — DANIEL McMAHON (@cyclingreporter) July 23, 2019

Današnja etapa ni premešala vrstnega reda v skupni razvrstitvi. Alaphilippe ima 1:35 minute prednosti pred drugouvrščenim in branilcem prvega mesta z lanskega Toura, Valižanom Geraintom Thomasom, tretjeuvrščeni Nizozemec Steven Kruijswijk zaostaja 1:47 minute. Na četrtem mestu je Francoz Thibaut Pinot (+1:50), na petem pa Kolumbijec Egan Bernal (+2:02), letošnji zmagovalec dirke po Švici in dirke Pariz - Nica.

Na dirki nastopata dva slovenska kolesarja, oba sta člana moštva Bahrain Merida. Danes je bil boljši Matej Mohorič, ki je z zaostankom 37 sekund zasedel 57. mesto, Jan Tratnik je z dvominutnim zaostankom osvojil 113. mesto. V skupni razvrstitvi je Tratnik (+1:46:56) na 75., Mohorič (+2:15:07) pa na 102. mestu.

Danes je po padcu - slabih 30 km pred ciljem - odstopil Danec Jakob Fuglsang. Kolesar kazahstanskega moštva Astana je bil pred današnjo etapo na devetem mestu v generalni razvrstitvi, za vodilnim Alaphilippom pa je zaostajal 5:27 minute.

Izidi kolesarske dirke po Franciji 16. etapa (Nimes - Nimes, 177 km): 1. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 3:57:08

2. Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep vsi isti čas

3. Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma

4. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

5. Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie

6. Michael Matthews (Aus) Team Sunweb

7. Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott

8. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo

9. Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates

10. Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert

...

57. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) + 0:37

113. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 2:00

... Skupno: 1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 64:57:32

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 1:35

3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:47

4. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 1:50

5. Egan Bernal (Kol/Ineos) 2:02

6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 2:14

7. Mikel Landa (Špa/Movistar) 4:54

8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 5:00

9. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 5:33

10. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 6:30

...

75. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 1:46:56

102. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 2:15:07

...

