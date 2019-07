Nesrečni Francoz doživel največje razočaranje v karieri #video

"To je največje razočaranje v karieri," je dejal Thibaut Pinot, ko je prišel v ekipni hotel v Tignesu.

Za francoskega kolesarja so značilni številni vzponi in padci, ki smo jih bili priča tudi na letošnjem Touru. Lani je na primer osvojil tretje mesto na italijanskem Giru, potem ko je bil v igri za zmago. A je v ključnem trenutku zbolel in pristal v bolnišnici. Dolgo časa je sestavljal koščke mozaika, vendar mu je uspelo in na letošnji Tour je prišel dobro pripravljen.

A tudi tokrat ni šlo brez nevšečnosti. V 10. etapi je izgubil skoraj dve minuti, potem ko jo je njemu in še nekaterim favoritom zagodel stranski veter. Vse je začel postavljati nazaj na svoje mesto v Pirenejih, kjer je zmagal v etapi Col du Tourmalet. Naslednji dan je pridobil čas tudi na poti na Prat d'Albis in bil spet v igri za rumeno majico.

Videti je bilo, da je najmočnejši od osrednjih tekmecev za skupno zmago. Francija je že sanjala, da bo dobila naslednika Bernarda Hinaulta, ki je leta 1985 zmagal kot zadnji Francoz.

Nato je prišla 19. etapa in kmalu je v solzah sestopil s kolesa. Bolečine v stegenski mišici so bile prehude, posledice poškodbe, ki so se pojavile dve etapi prej, so bile prevelike.

"V nedeljo sem se v Pirenejih počutil, kot da lahko zmagam. Brez tovrstnih težav bi mi uspelo. O tem sem prepričan. Na koncu ne bomo izvedeli. Vzel si bom čas in analiziral," je dejal Pinot.

Njegove težave z nogo so bile vidne, saj je prejšnje dni v hotelu šepal, vendar je vztrajal, dokler telo ni reklo, da je dovolj.

"Zjutraj je bilo zelo slabo. Poskusil sem, čeprav sem vedel, da ne bo šlo. Vedno se borim in vztrajam do konca. Upal sem na tisti kanček sreče, da bo šlo, vendar se ni izšlo," je še dejal nesrečni Francoz.