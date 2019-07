Vreme še naprej kroji usodo dirke po Franciji: skrajšana tudi 20. etapa

Tako bo etapa, ki je bila prvotno načrtovana med Albertvillom in Val Thorensom, namesto 130 kilometrov dolga zgolj 59 kilometrov.

Tekmovalci se bodo izognili vzponu na Cormet de Roselend, saj je cesta na spustu neprevozna. Namesto tega se bodo iz Albertvilla odpravili neposredno proti Val Thorensu, čakal pa jih bo le en manjši vzpon, poroča Eurosport. Prav tako bodo podelili le točke v boju za najboljšega gorskega kolesarja na cilju v Val Thorens.

After taking off from Albertville, the stage will go on the N90 road to head directly to Moutiers and then go on the initial end of stage at the N90 – D915 roundabout, 36kms from the finish.

The start will be given in Albertville at 14:30 for a total distance of 59kms.