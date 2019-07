Kolumbija slavi junaka Toura, Ewanu prestižni šprint v Parizu

Zadnja, 128-kilometrska etapa od Rambouilleta do Pariza je imela tekmovalni naboj le za šprinterje, saj prestižni obračun na Elizejskih poljanah velja za nekakšno neuradno šprinterski svetovno prvenstvo, za preostale je bila nestresna.

Šprinterski obračun je dobil Caleb Ewan in z njim prišel še do tretje zmage na letošnjem Touru. Drugo mesto v šprintu je pripadlo Nizozemcu Dylanu Groenewegnu (Jumbo-Visma), tretje mesto pa Italijanu Niccolu Bonifaziu (Direct Energie). V begu je danes nekaj časa ob Frailu, Politu in Scullyju preživel tudi naš as Jan Tratnik, četverica je bila polovljena na ulicah Pariza, v skupnem seštevku pa danes ni bilo več premikov.

🤩 Another postcard from @Paris 🤩



🤩 Un autre paysage de carte postale de Paris. 🤩#TDF2019 pic.twitter.com/N2bFQGnjR7 — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

Kot je v navadi, so veliki zmagovalec Egan Bernal in njegovi kolegi iz moštva Ineos imeniten uspeh proslavili že med etapo s kozarčkom šampanjca, v njihov slavnostni trenutek za kamere pa se je vmešal še slovaški zvezdnik Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ki pa si je svoj trenutek pod žarometi zaslužil, saj je še sedmič osvojil zeleno majico najboljšega po točkah. To je rekord, prej si je mesto na večni lestvici s šestimi zmagami delil z Nemcem Erikom Zablom.

🥂 Champagne for @TeamINEOS ! ... And @petosagan! 😄



🥂 Champagne pour l'équipe Ineos ! ... Et Peter Sagan ! 😄 pic.twitter.com/itkJ2j3iJ5 — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

"Občutki so nori, rabil bom nekaj dni, da dojamem, kaj sem dosegel"

"Izjemno. Ne vem, kaj reči. Dobil sem Tour de France. Ampak komaj verjamem. Občutki so nori, rabil bom nekaj dni, da dojamem, kaj sem dosegel. Ko sem prišel čez cilj, sem videl družino. Želel sem vse objeti. Ne znam opisati, kaj čutim, zgolj srečo. To je prva kolumbijska zmaga na Touru. Veliko mojih rojakov je že poskušalo. Spisali smo zgodovino. Res velik dosežek. Vedel sem, da si to zaslužimo. Uresničil sem svoje sanje. Želim si iti domov, dolgo že nisem bil doma. Želim čas, da premislim, kaj sem dosegel, nato bom razmišljal o novih izzivih," so bile prve besede Bernala v Parizu.

Na stopničkah sta enega najbolj zanimivih Tourov zadnjih leto končala še Bernalov moštveni kolega Geraint Thomas, ki je skupno zmago slavil lani, in nizozemski moštveni kolega našega Primoža Rogliča v pri Jumbo Vismi Steven Kruijswijk. Rogliča, tretjega z Gira, v Franciji letos ni bilo, konec avgusta bo dirkal na Vuelti.

Sta pa oba slovenska kolesarja na letošnjem Touru, Jan Tratnik in Matej Mohorič, preživela naporne tri tedne. Do konca je zdržal tudi njun italijanski kapetan pri Bahrain Meridi Vincenzo Nibali, ki pa bo v naslednji sezoni član moštva Trek Segafredo. Tratnik je svoj prvi Tour končal na 93. mestu, Mohorič je bil 119.

Bernal, drugi najmlajši skupni zmagovalec Toura – rekorder ostaja Henry Cornet, ki je francosko pentljo dobil leta 1904 star 19 let – je seveda osvojil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, Franciji pa je nekaj zadoščenja privozil Romain Bardet s pikčasto majico najboljšega hribolazca. Najboljša ekipa po 21 etapah je španski Movistar.

Izidi, 21. etape: 1. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 3;04:08 2. Dylan Groenewegen (Niz/Jumbo-Visma) 3. Niccolo Bonifazio (Ita/Total Direct Energie) 4. Maximiliano Richeze (Arg/Deceuninck-QuickStep) 5. Edvald Boasson Hagen (Nor/Dimension Data) 6. Andre Greipel (Nem/Arkea Samsic) 7. Matteo Trentin (Ita/Mitchelton-Scott) 8. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo) 9. Nikias Arndt (Nem/Sunweb) 10. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) ... 92. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas 154. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) + 3:00 Končni vrstni red: 1. Egan Bernal (Kol/Ineos) 82;57:00 2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 1:11 3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:31 4. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:56 5. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 3:45 6. Mikel Landa (Špa/Movistar) 4:23 7. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 5:15 8. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 5:30 9. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 6:12 10. Warren Barguil (Fra/Arkea Samsic) 7:32 ... 93. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 3;00:37 119. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 3;33:43

