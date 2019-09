Ne morejo se mu načuditi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni direktor Jumbo-Visme Addy Engels je bil razumljivo vesel velikega uspeha Primoža Rogliča in ekipe.

Pri nizozemskem moštvu Jumbo-Visma so izjemno ponosni na letošnji izkupiček. Piko na i je s skupno zmago na Vuelti postavil Primož Roglič. "Za nas je velik uspeh. Ekipa raste. Vsako leto naredimo korak naprej," poudarja športni direktor ekipe Addy Engels.

Ob pogledu na dosežke na tritedenskih dirkah lahko vidimo, da je bila nizozemska ekipa Jumbo-Visma vselej med najboljšimi. Na Giru je bil Primož Roglič v skupnem seštevku tretji. S prav takim rezultatom se je na Touru lahko pohvalil Steven Kruijswijk. Na zadnjem Grand Touru na Vuelti je sledil skok povsem na vrh. Glavna vloga je pripadla slovenskemu kolesarju, ki je postavil nov mejnik v karieri in spisal posebno poglavje v zgodovini slovenskega kolesarstva.

"Za nas je velik uspeh. Ekipa raste. Vsako leto naredimo korak naprej. Letos smo prišli dvakrat do zmagovalnega odra, zdaj smo zmagali. To je nekaj novega. V tem trenutku bolje ne bi moglo biti. Dosegli smo velike zmage," je bil zadovoljen športni direktor Addy Engels.

Giro je bil velika šola

A dirka ni bila brez pretresljivih dogodkov. Že začelo se je klavrno, potem ko je večina članov nizozemskega moštva padla na ekipnem kronometru: "Takšni trenutki so veliko razočaranje. Takoj po kronometru smo se dogovorili, da 40 sekund ne bo odločilnih. Borili smo se in uspelo nam je."

Za Primoža je bil Giro velika šola, kjer se mu ni izšlo po načrtih, pa čeprav je tretje mesto hvalevreden dosežek. Pridobljeno učno snov je, kot smo bili navajeni že v preteklosti, hitro predelal in unovčil v Španiji.

"Vsaka dirka je šola. Naučiti se moraš, ko izgubljaš in ko zmaguješ. Vsako izkušnjo moraš vzeti s seboj. Na Giru je prvič nastopal kot favorit. Vse je okusil na svoji koži. Na Vuelti mu je to pomagalo. Tudi tu je bilo veliko težkih trenutkov," poudarja nizozemski strokovnjak.

"Kot kolesar je vodja. Nekaj let je na ravni World Tour in poglejte, kje je. Neverjetno je!"

Pri slovenskem kolesarju je opazil večjo sproščenost. Po njegovem mnenju je imel tehten razlog, da je bilo tako. Ekipa je bila bistveno močnejša kot tista na Apeninskem polotoku, kjer pravih pomočnikov ni imel: "Ekipa je bila drugačna. V Italiji je bil v gorah hitro izoliran. Zaradi različnih razlogov nismo imeli pomembnih mož. V Španiji je bila ekipa drugačna. Vedno se je počutil, da ima lahko vse bolj pod nadzorom. Še vedno so bili težki boji. Ni zagotovila. Po mojem mnenju je zaradi ekipe bolj zaupal, da lahko opravi to nalogo."

Primož je pravi vodja, pravi Engels. Foto: Jaka Lopatič

Da tudi v prihodnje verjamejo vanj, smo se lahko prepričali ob koncu Vuelte, ko so Nizozemci naznanili podaljšanje pogodbe do leta 2023.

Zavedajo se, da je Primož začel prehitevati dogodke. Hitro se namreč uči: "Kot kolesar je vodja. Nekaj let je na ravni World Tour in poglejte, kje je. Neverjetno je," je še dejal Engels. In s Primožem bodo poskušali osvojiti tudi še katero od preostalih dveh tritedenskih dirk. Osrednja želja je razumljivo sloviti Tour.