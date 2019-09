Izmučeni Pogačar že v Sloveniji, kdaj bo sprejem za oba slovenska junaka Vuelte? #video

Z zgodovinskim uspehom, 1. in 3. mestom v skupni razvrstitvi, zeleno in belo majico ter tremi etapnimi zmagami, in to na najtežjih gorskih terenih, sta slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar zasenčila druge kolesarje na letošnji Dirki po Španiji. Danes se zato marsikdo sprašuje, kdaj bomo slovenska junaka lahko pozdravili tudi v Sloveniji. Za zdaj je znano le, da bodo sprejemi, bodisi skupni za vse kolesarje bodisi za posameznega kolesarja, organizirani šele po koncu svetovnega prvenstva. To se bo konec septembra končalo v Yorkshiru na severu Anglije.

Tudi po treh tednih španske Vuelte navdušenje nad dosežkom Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja ne pojenja. Danes marsikoga zanima, kdaj ju bodo lahko pozdravili tudi slovenski ljubitelji kolesarstva.

Pogačar, najmlajši na španski dirki in njeno največje presenečenje, je že dopoldne pripotoval v domovino, medtem ko naj bi Roglič po nekaterih podatkih iz Španije odpotoval kar neposredno na prizorišče svetovnega prvenstva, ki se bo že čez nekaj dni začelo v Yorshiru na severu Anglije. Prvenstvo v vseh kategorijah bo potekalo med 22. in 29. septembrom 2019.

Tadej Pogačar je danes dopoldne že pripotoval na Letališče Jožeta Pučnika na Brniku:

Izmučen po treh tednih garanja z mislimi že pri svetovnem prvenstvu



Pogačar je bil na Brniku vidno izmučen po naporih tritedenskega garanja in presenečen nad zbrano druščino, sestavljeno iz njegovih starih staršev, sošolcev iz srednje strojne šole in prijateljev, ki so ga pričakali. Povedal je, da še ni povsem dojel, kaj je dosegel, in da je z mislimi že pri svetovnem prvenstvu. Zaveda se, da se bo medijski pritisk nanj zdaj prav gotovo povečal, večja pa bodo tudi pričakovanje njegove ekipe UAE Emirates. Sam bo nadaljeval v svojem ritmu, je napovedal, je pa uspehe veliko lažje dosegati ob taki podpori družine, je poudaril. Dodal je, da gre na svetovno prvenstvo predvsem po izkušnje.

Foto: Planet TV

Foto: Planet TV

Sosed Pogačarjevih: Z organizacijo sprejema bomo počakali na obdobje po svetovnem prvenstvu

Glede na to, da je Jurij Kern, kolesarski navdušenec in sosed družine Pogačar na Klancu pri Komendi, marca letos že organiziral in povezoval sprejem za Pogačarja, ko se je ta kot zmagovalec vrnil z Dirke po Algarveju, smo se pozanimali, kdaj pripravljajo sprejem za svojega vse bolj znanega sokrajana.

Kern, ki je pravkar pripotoval iz Španije, kjer je v živo spremljal špansko dirko, je odgovoril, da bodo z organizacijo sprejema počakali na obdobje po svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu.

To je bila želja slovenskega selektorja Andreja Hauptmana in želja Kolesarske zveze Slovenije, nam je povedal. Napori tritedenske dirke pač zahtevajo svoj davek.

Na zvezi bodo tako s skupnim sprejemom lahko v enem zamahu počastili slovenske dosežke na Vuelti in morebitne na svetovnem prvenstvu.

Jurij Kern, sosed družine Pogačar na Klancu pri Komendi, je povezoval spomladanski sprejem, ki je bil posvečen proslavitvi Pogačarjeve zmage na Dirki po Algarveju. Na prihodnjih sprejemih bi mikrofon z veseljem predal komu drugemu, je priznal. Foto: Urban Meglič/Sportida

Usklajevanje urnikov

Ker kar dva kolesarja na letošnji Vuelti prihajata iz Komende, bodo zaradi njunih različnih urnikov (Luko Pibernika iz ekipe Bahrain Merida takoj po SP čakata Dirka po Hrvaški in ena od italijanskih) morali še bolj skrbno krmariti med datumi, da bi našli primernega za oba.

"Razmišljamo, da bi sprejem pripravili ali 1. ali 2. oktobra oziroma okrog 9., 10. oktobra, nekaj dni po Kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi. Razmišljamo o lokaciji na hipodromu, kjer bo za potrebe kmetijskega sejma postavljen tudi šotor, kamor bi se lahko navijači umaknili v primeru slabega vremena," je še povedal Kern. Ta je bil eden od približno 40 Slovencev, ki so včeraj v središču Madrida, na znameniti Plazi de Cibeles, spontano ustvarili slovenski navijaški kotiček.

Približno 40 Slovencev je pred odrom za podelitev medalj v središču Madrida oblikovalo glasen slovenski navijaški kotiček.

Slovenski navijaški kotiček

"Vladala je res super energija, zbrani smo bili iz vseh vetrov, med nami je bilo tudi nekaj študentov na izmenjavi v Španiji, pa poslovneži, ki so svoj obisk združili z ogledom dirke, mlad par, ki je v Madrid pripotoval z avtom, ogledal pa si bo tudi nogometno tekmo, starejši par iz Ljubljane je združil poslovno pot z navijanjem," je Kern na kratko opisal zbrano slovensko druščino, ki je včeraj nekaj metrov od odra vneto vihtela slovenske trobojnice na visokih drogovih in vzklikala tisto znano navijaško Kdor ne skače, ni Sloven'c.

Živci in solze

Kern je priznal, da mu je španska pravljica po slovenskih notah vzela kar nekaj živcev, sprostila pa tudi veliko čustev.

"Tadej me je navdušil. Najprej s prvo etapno zmago, nato me je po drugi, v kateri sta z Rogličem skupaj pripeljala v cilj, spravil v jok in mi vzel nekaj let življenja, tretja etapna zmaga pa me niti ni tako presenetila, saj je napovedal, da bo napadel. Vsi smo vedeli, da je odlično pripravljen. Od tekmecev me je najbolj skrbel Kolumbijec Miguel Angel Lopez, a na koncu se je vse odlično izteklo," je dejal Kern. Zelo dobro se spominja, da je pod napoved sprejema za Tadeja marca letos po njegovem zmagoslavju na dirki po portugalski pokrajini Algarve na Facebooku ena od sledilk zapisala, da če bo šlo tako naprej, "boste pa zdaj kar naprej pred občino".

Očitno bo res tako, se je smejalo Kernu, le da bo zaradi velikega zanimanja lokacija druga. "Zaradi organizacije sprejema tokrat verjetno ne bom prevzel še voditeljske vloge, bom pa predlagal, da se ta stavek vsekakor umesti v program," je razkril.

Na občini Zagorje ob Savi so povedali, da sprejema za Rogliča trenutno ne načrtujejo, po nekaterih podatkih naj bi glavni protagonist letošnje Dirke po Španiji s Pirenejskega polotoka odletel neposredno na prizorišče svetovnega prvenstva.

