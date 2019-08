Tim Gajser svetovni prvak!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za naslov bi mu sicer zadoščalo že osmo mesto. Gajser ima tako po polovici 15. preizkušnje neulovljivo prednost, pred drugim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem

Leta 2015 je Gajser postal svetovni prvak v razredu MX2, leto pozneje v svoji prvi sezoni v razredu MGXP pa je prvič osvojil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu.

Poglejte veselje ob veliki lovoriki Tima Gajserja. Foto: Grega Valančič/Sportida

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Gajser ni najbolje startal, kmalu je imel s Švicarjem Arnaudom Tonusom bližje srečanje, ko je najprej Slovenec Švicarju zaprl pot, potem pa se je slednji znašel pred Gajserjevem dirkalnikom, a sta jo oba odnesla brez padca. V deveti minuti se je 22-letni Gajser prebil na drugo mesto, a se je kmalu po tem znašel na tleh, ko je izgubil ravnotežje v eni izmed brazd v ovinku, in nazadoval na osmo mesto.

"Sezona je bila odlična"

"Nisem najbolje startal, potem sem prišel na drugo mesto, poskušal sem zmagati, a sem potem padel. Poskušal sem se sicer vrniti nazaj, a sem rabil nekaj krogov, da sem se ponovno ujel. Zelo sem vesel naslova, sezona je bila odlična, vsi so naredili odlično delo," je takoj po prihodu v cilj dejal novi svetovni prvak.

In veliko veselje se je lahko začelo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Velik kamen od srca se nam je odvalil. Timi še sam ne more verjeti, da je svetovni prvak. Zadnja dva kroga smo začeli razmišljati, da se približuje naslovu. Veseli smo," je v Imoli razlagal brat Nejc, ki je poudaril, da Tim zjutraj ni bil prav nič nervozen: "Pred tekmo je imel svoj ritual. Pred vožnjo je bilo nato veliko medijev. Slikali so ga. Takrat je verjetno začel sam dojemati, da je lahko ta dirka odločilna. Globoko v sebi se je pretresel in odpeljal nekako v redu tekmo."

Timov uspeh so pozdravili tudi številni slovenski navijači, ki so prišli v Italijo in naredili lepo navijaško kuliso. "Pričakovali smo, da bo dosti Slovencev. Da jih bo toliko, spet ne. Lepo je videti vse rumeno na tribunah," je dejal Nejc.

Prvo vožnjo za VN Italije je sicer dobil drugi iz kvalifikacij Nizozemec Glenn Coldenhoff (KTM), drugi je bil Seewer, tretji pa Francoz Paulin Gautier (oba Yamaha).

Na dirki MXGP je vozil še en Slovenec, Klemen Gerčar (Husqvarna) je bil 22 in ni osvojil točk.

Jan Pancer je bil v razredu MX2 v prvi vožnji deseti, zmagal je Španec Jorge Prado pred Dancem Thomasom Kjerom Olsenon in Francozom Maximem Renauxom.

Druga vožnja v razredu MXGP bo ob 17.10.