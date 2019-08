Tim Gajser vesel, da bo prvak postal prav v Imoli #video

"Boljšega razpleta si skorajda ne bi želel. Tako da sem bil kar malo vesel, da nisem že v Belgiji osvojil prvenstva, da je zmanjkalo teh 13 točk. Ker sem vedel, da je naslednja dirka Imola, Italija," z nasmeškom pove 22-letni Tim Gajser, tovarniški dirkač Honde. V bližnjo Imolo namreč ta konec tedna prihaja več tisoč slovenskih navijačev.

Prednost je tolikšna, da mu na zadnjih dirkah ni več treba voziti na vse ali nič. "Zelo z glavo. Če sem videl, da je priložnost, sem poskušal pritisniti. Nič pa ni šlo z glavo skozi zid, saj je takrat bolj tvegano in lahko pride do padca. Češka in Belgija sta bili dve lepi dirki. Odpeljal sem z glavo, nisem forsiral. Bilo je minimalno število napak. Tako da sem bil vesel, pa čeprav sem bil na Češkem drugi." Konstantnost je v motokrosu najbolj pomembna. Tim je v zadnjih štirih sezonah osvojil največ točk med vsemi vozniki v MXGP, v letošnji pa je dobil 14 voženj in osvojil devet velikih nagrad.

V Belgiji, meki motokrosa, je nedavno zmagal, prvič torej na najtežji peščeni progi. "To je bilo pa res nekaj posebnega, zmagati v Belgiji. Sploh na peščeni podlagi, ki mi je v preteklosti delala ogromno težav. Ampak res se je videlo, da sem v letošnji sezoni naredil korak naprej tudi na peščeni podlagi."

Tako dobro pripravljen še ni bil. V Mantovi je še bilo nekaj padcev, nato pa se je zgodil še psihološki dvig. "Največji klik je bil tisti v glavi. Vedel sem, da je hitrost prava, da se lahko dobro peljem. Ampak mogoče sem si malo preveč pritiska dajal. Zdaj pa moraš zmagati, moraš zmagati, moraš zmagati." Po Mantovi se je odločil, da bo samo užival in nanizal je sedem zaporednih zmag. Tudi brez očeta in trenerja Bogomirja na dirkah. Bil je samo v Arcu.

To bo Timov tretji svetovni naslov (vzame mu ga lahko zgolj teorija), drugi v MXGP. In bo morda še bolj poseben od tistega leta 2016, ko mu je uspelo že v debitantski sezoni v elitnem razredu. "Takrat mi je kar vse šlo kot po maslu. Potem pa dve sezoni, ko dejansko ni šlo vse, kot smo si želeli. Zdaj pa te zmage in dobre vožnje dosti bolj ceniš in si dosti bolj hvaležen. Zagotovo bo ta naslov, če ga bomo osvojili, nekaj posebnega," je pogovor za Planet TV in Sportal zaključil Gajser.

