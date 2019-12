Dragićev soigralec zajokal od sreče, ko je zagledal mamo #video

Plemeniti duh božičnih praznikov je v Miamiju postregel s presenečenjem, ki ni segel do srca le Chrisu Silvi, ampak milijonom športnih navdušencev. Življenjska zgodba 23-letnega košarkarja iz Gabona se jih je ob ogledu posnetka, ki ga je javnosti posredovalo moštvo Miami Heat, močno dotaknila. Soigralec Gorana Dragića namreč ni videl mame že tri leta.

The Miami Heat surprise rookie Chris Silva with a surprise visit from his mom. This is her first time watching her son play in the NBA 😭👏



(🎥 @WillManso) pic.twitter.com/UEa5lTGFKl — NBA Central (@TheNBACentral) December 28, 2019

Vodstvo lige NBA na čelu s komisarjem Adamom Silverjem je to vedelo in speljalo akcijo, s katero je opomnilo, da v svetu profesionalnega športa ne vlada le pohlep za rezultati in denarjem, ampak da so v življenju še pomembnejše stvari. Zlasti vrednote in sreča, ki jih ponuja bližina družine.

Prekrasno božično darilo z majhno zamudo

203 centimetre visoki Chris Silva v tej sezoni prispeva v povprečju slabe štiri točke in skoke na tekmo, na parketu pa prebije devet minut in pol. Foto: Reuters Mladi Afričan je v zadnjih sedmih letih, odkar se je iz Gabona preselil v ZDA, naletel na številne ovire. Na drugo stran velike luže je prišel s 16 leti, z veliko željo, da bi postal profesionalni košarkar v ligi NBA. V New Jerseyju je začel obiskovati šolo, čeprav ni znal angleškega jezika, sorodnike pa je od takrat dalje na črni celini obiskal le enkrat.

Mame ni videl že tri leta. Ko se je znova sprijaznil s tem, da bo božične in novoletne praznike preživel daleč proč od ljubljene družine, pa je sledilo ogromno presenečenje. V petek, na zadnjem treningu pred srečanjem z Indiano, na katerem je blestel Goran Dragić, odločil zmagovalca, hkrati pa oblekel še najboljšega strelca Jimmyja Butlerja v slovenski nogometni dres, se je zgodilo nekaj zelo ganljivega.

Trener Erik Spoelstra je poklical k sebi igralce, nato pa se obrnil proti Silvi in mu namenil nekaj besed. Sledilo je presenečenje, po katerem je Afričana močno stisnilo pri srcu. Na Florido je pripotovala njegova mati in ga prvič, odkar igra v ZDA, spremljala na tekmi lige NBA. Chris Silva Obame Correilay, takšno je njegovo polno ime, je bil povsem iz sebe.

Mamo je pričakal s solzami sreče in hlipajočim glasom, nato pa je sledil prisrčen objem, ki so ga njegovi soigralci in strokovno vodstvo Miamija pospremili z velikim aplavzom. To je bilo najlepše božično darilo za Afričana, ki ga bo mati spremljala tudi na današnji tekmi, ko se bo Miami pomeril s Philadelphio.