Noro, Goran Dragić, veliki junak Miamija, zadel za zmago! #video

Slovenski košarkarski as Goran Dragić se je izkazal na srečanju med Miamijem in Indiano. Slabih sedem sekund pred koncem srečanja je prispeval odločilen koš za zmago gostiteljev (113:112), s katero je Vročica še izboljšala najboljši izkupiček na domačih tleh v tej sezoni v ligi NBA. Vodilni Milwaukee se je brez Giannisa Antetokounmpoja znesel nad zadnjeuvrščeno Atlanto, ki je ostala še brez poškodovanega Traeja Younga.

Kako je Goran Dragić dosegel zmagoviti koš na tekmi proti Indiani:

Ljubitelji košarke na Floridi so v noči na soboto spremljali pravcato dramo. Bilo je razburljivo do konca, zmagovalca na zelo izenačenem srečanju med Miamijem in Indiano, na katerem sta se ekipi v zadnjih dobrih dveh minutah petkrat izmenjali v vodstvu, pa je odločil koš Gorana Dragića! Zlati slovenski kapetan je 6,8 sekunde pred koncem popeljal Miami v vodstvo s 113:112. To je bil tudi končni rezultat, saj je Aaron Holiday v zadnjem napadu zgrešil za zmago gostov iz Indianapolisa.

Učinek Gorana Dragića: 14 točk, met za tri 2/5, met za dve 4/9, 6 asistenc, 3 skoki, 1 ukradena žoga, 3 izgubljene žoge v 29 minutah in 24 sekundah.

Dragić v polno iz "tretjega" napada

Jimmy Butler je bil z 20 točkami najboljši strelec Miamija. Foto: Reuters Koš, ki ga je dosegel izkušeni Ljubljančan, je spravil goste v zelo slabo voljo. Dragić je bil namreč že tretji košarkar Miamija, ki je v tistem napadu vrgel na koš Indiane. Pred njim sta skušala doseči koš Jimmy Butler in Kendrick Nunn, a sta bila nenatančna, vseeno pa to ni bilo usodno, saj je Miami z dvema skokoma v napadu ohranil posest, nato pa je žoga prišla do samozavestnega Dragića, ki ni okleval, prodrl proti košu in odločil zmagovalca.

''Ta zadnja skoka v napadu, te akcije pričajo o tem, kako se ne bomo nikoli predali,'' je po sladki zmagi nad Indiani izpostavil Dragić. Vročica je na dvoboju zbrala kar 56 skokov, gostje pa so uspešno ujeli pod košema le 34 žog.

Miami je s četrto zaporedno zmago v ligi NBA še utrdil mesto pod vrhom vzhodne konference, na domačem parketu pa ima po novem razmerje v zmagah in porazih že 14-1, kar je najboljši izkupiček izmed vseh nastopajočih v tekmovanju.

Butler edini v klubu 20

Zvezdnik Indiane Victor Oladipo, ki zaradi hude poškodbe kolena ni igral že 11 mesecev, na igrišča pa bi se lahko vrnil prihodnji mesec, je čestital Butlerju za zmago Miamija. Foto: Reuters Pri gostiteljih je največ točk dosegel Jimmy Butler. Velik Dragićev prijateljev je dal 20 točk, veliko večino je dosegel s črte prostih metov (14/15), Bam Adebayo je prispeval 18 točk, 14 skokov (z zadnjim na tekmi je omogočil met za zmago Dragiću) in 6 asistenc, 18 točk je dosegel tudi Duncan Robinson, ki je na tekmi zadel šest trojk (met 6/10), Kendrick Nunn je v dvorani American Airlines Arena, ki je v tej sezoni prava trdnjava Miamija, dodal 17, najstniški novinec Tyler Herro pa 10 točk.

Pri gostih so bili najbolj učinkoviti Aaron Holiday (17), TJ Warren in Jeremy Lamb (oba 16) ter Doug McDermott (14).

Antetokounmpoja boli hrbet, poškodba Traeja Younga

Trae Young si je poškodoval desni gleženj. Foto: Reuters Vodilni Milwaukee je brez najboljšega strelca Giannisa Antetokounmpoja, ki je preskočil dvoboj zaradi bolečin v hrbtu, zlahka opravil z zadnjeuvrščeno Atlanto (112:86). Najboljši strelec tekme je bil Khris Middleton (23), pri gostih pa je za dodatno slabo voljo poskrbela poškodba Traeja Younga, ki se je na seznamu najboljših strelcev nevarno približal Dončiću (pred to tekmo je imel povprečje 29,0 na tekmo, Ljubljančan pa 29,1).

Tokrat je končal dvoboj pri 12 točkah, saj je na parketu prebil le dobrih 15 minut, nato pa ga moral zapustiti zaradi zvina desnega gležnja. Atlanta je izgubila devetič zapored, Milwaukee pa je ohranil status edinega moštva v ligi NBA, ki je v tej sezoni prav na vsaki tekmi dosegel trimestno število točk.

Bojevniki pred tekmo z Dončićem zelo vroči

Golden State, ki bo v noči na nedeljo gostil Dallas s povratnikom Luko Dončićem (Mavericks so v tej sezoni novembra ponižali Bojevnike za +48!), je ujel zmagoviti niz. Čeprav se ubada s poškodbami največjih zvezdnikov in zaseda zadnje mesto na lestvici zahodne konference, je našel ritem, s katerim premaguje tekmece.

Krstni nastop Alena Smailagića v ligi NBA:

V noči na soboto je s 106:95 ugnal Phoenix, na seznamu strelcev pa je pri zmagovalcih z 31 točkami izstopal D'Angelo Russell. Prvi nastop v ligi NBA je vknjižil 19-letni Srb Alen Smailagić (Golden State). Najmlajši košarkar v zgodovini razvojne G-lige je dosegel štiri točke.

Gostitelji so še sedem minut pred koncem zaostajali za -10, nato pa premagali goste iz Arizone, za katere je Devin Booker prispeval 34 točk. Phoenix je izgubil že osmič zapored.

Liga NBA, 27. december:

Lestvica:

