Luka Dončić se je vrnil v svojem slogu in takoj navdušil #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je osrečil navijače Dallas Mavericks. Dokazal je, da je poškodba desnega gležnja že preteklost, zaigral prvič po 14. decembru in bil najboljši strelec Dallasa v teksaškem obračunu proti San Antoniu (102:98). Le dve asistenci sta ga delili od novega, že 9. trojnega dvojčka v tej sezoni, Mavericks pa ostajajo visoko na lestvici zahodne konference lige NBA.

To je bil sanjski dan za Luko Dončića. Najprej je sklenil petletno pogodbo z opremljevalcem košarkarskih copat Jordan Brand in z ust legendarnega košarkarskega asa Michaela Jordana poslušal pohvale na svoj račun, nato pa se je vrnil na parket in zaigral prvič po zvinu desnega gležnja, ki ga je utrpela 14. decembra. Okrevanje je trajalo slaba dva tedna, nato pa je trener Rick Carlisle skupaj s klubsko zdravniško službo ocenil, da je 20-letni Ljubljančan nared za vrnitev.

Učinek Luke Dončića: 24 točk, met za tri 1/6, met za dve 8/17, prosti meti 5/8, 10 skokov, 8 asistenc, 1 ukradena žoga, 3 izgubljene žoge v 32 minutah in 38 sekundah.

Vrhunci Luke Dončića proti San Antoniu:

Spogledovanje z novim trojnim dvojčkom

Na parketu je prebil slabih 33 minut in dokazal, da je poškodba gležnja že preteklost. Foto: Reuters Dončić se je vrnil v svojem slogu. S 24 točkami je bil najboljši strelec dvoboja, le dve asistenci pa sta ga delili od že devetega trojnega dvojčka v tej sezoni. Na koncu je Dallasu do nove domače zmage (102:98), kar je na koncu dvoboja tudi izpostavil kot najbolj pomembno, pomagal s 24 točkami, 10 skoki in 8 asistencami. Z učinkom se je tako približal povprečju, s katerim navdušuje v tej sezoni in spada med najboljše, kar sploh ponuja liga NBA.

Malce slabši je bil njegov met iz igre, saj je od 23 metov zadel le devet (za tri točke je metal 1/6). Plačal je davek daljše odsotnosti s parketa, saj je po 14. decembru izpustil štiri tekme Dallasa, v katerih so Mavericks dvakrat zmagali in dvakrat izgubili, tokrat pa so v vedno prestižnem teksaškem obračunu vzeli mero sosedom iz San Antonia (102:98), vknjižili okroglo 20. zmago v tej sezoni in postali 11. ekipa v tej sezoni, ki se lahko pohvali s tem dosežkom. Na lestvici zahodne konference zasedajo visoko peto mesto in imajo veliko prednost pred zasledovalci v boju za nastop v končnici.

Po vrnitvi se je prek Twitterja zahvalil navijačem za podporo: "Lepo se je bilo vrniti. Velika domača zmaga. Hvala, navijači!''.

Good to be back!!! great home win!! thank you fans💪💪💪 — Luka Doncic (@luka7doncic) December 27, 2019

San Antonio dosegel zadnjih 13 točk, a ...

Dallas je odprl dvoboj s hitrim vodstvom 8:0, Luka Dončić pa je za prvi koš po vrnitvi potreboval le minuto. Slovenski reprezentant, ki želi prihodnje leto prvič nastopiti na zvezdniški tekmi All-Star (glasovanje se je začelo v sredo), je v uvodni četrtini dosegel 10 točk, gostje pa so z delnim rezultatom (8:0) prekrižali načrte Dallasu in na prvi odmor odšli z vodstvom 24:20.

Izjemna akcija Curryja in Dončića:

Seth Curry behind the back bounce pass to Luka Doncic for the dunk pic.twitter.com/45K6XXwWY1 — The Render (@TheRenderNBA2) December 27, 2019

Za najlepšo akcijo sta poskrbela Seth Curry in povratnik Dončić, ki je dvignil na noge občinstvo z zabijanjem po izjemni asistenci brata zvezdnika Golden State Warriors. Gostitelji so v nadaljevanju srečanja stopnjevali ritem. Prvi polčas so po trojki Kristapsa Porzingisa dobili z 52:47, nato v tretji četrtini povedli za +13, ko pa so nekaj minut pred koncem imeli v žepu občutno prednost +17 (102:85), je več kot 20 tisoč navijačev v dvorani American Airlines Center že nazdravljalo novi zmagi.

Dončić je bil najboljši strelec dvoboja, zbral je največje število asistenc, prispeval pa tudi deset skokov. Foto: Reuters

Ostroge se vseeno niso predale. Z delnim rezultatom 13:0 so se približale sosedom iz Teksasa na -4 (98:102), nato imele še priložnost, da bi jih skoraj ujele, a je Derrick White šest sekund pred koncem zgrešil met za tri točke. Žogo je ujel Dončić, to je bil njegov deseti skok na dvoboju, zmaga je ostala doma. Dallas si tako po stresnem porazu v Torontu, ko je zapravil prednost kar 30 točk, ni dovolil novega bolečega neuspeha po podobnem scenariju.

Kdo je dosegel največ točk? Poleg Dončića, ki je iz igre zadel 9 od 23 metov, so pri Dallasu strelsko izstopali še Tim Hardaway Jr. (17, met iz igre 7/14), Kristaps Porzingis (met iz igre 4/15) in Dorian Finney-Smith (trojke 3/4) sta jih dodala 13, Delon Wright 12, Dwight Powell pa 11. So beautiful. 😢@luka7doncic | @DwightPowell33#MFFL pic.twitter.com/6ILGGK0itm — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2019 Pri gostih je kot edini mejo 20 točk prebil Demar DeRozan. Kar 16 od skupno 21 točk je dosegel v drugem polčasu. Rudy Gay jih je dosegel 18, od tega dve trojki ob koncu tretje četrtine, LaMarcus Aldridge pa 17. Dončić je bil najboljši strelec in podajalec v svoji ekipi, več skokov od njega pa je kot edini zbral Nemec Maxi Kleber (12).

Dallas se bo naslednjič predstavil v noči na nedeljo, ko bo gostoval pri Golden State Warriors.

Več sledi ...

Liga NBA, 26. december:

Lestvica:

Preberite še: