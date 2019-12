Primerjava, kot je še ne bilo. Luka Dončić kot legendarni Magic Johnson!?

''Zelo smo pogrešali Luko,'' je bil kratek in jedrnat, predvsem pa iskren, Nemec Maxi Kleber, edini košarkar Dallasa, ki je ob zmagi nad San Antoniom povratnika Luko Dončića prekašal v kateri izmed treh najbolj izpostavljenih statističnih rubrikah. Mavericks so močno pogrešali slovenskega zvezdnika, o njegovih vrlinah pa je po dvoboju z izbranimi besedami spregovoril tudi poraženi trener Gregg Popovich. Dončić ga je spomnil na legendarnega Magica Johnsona!

Zaradi poškodbe desnega gležnja je manjkal slaba dva tedna, nato pa se na teksaškem spopadu s San Antonio Spurs vrnil na parket, kot da se pred tem ne bi zgodilo nič. Prispeval je 24 točk, 10 skokov in 8 asistenc, ter popeljal Dallas do nove domače zmage, s katero so Mavericks utrdili položaj pod vrhom zahodne konference. Kaj bo šele, ko bo Luka Dončić povsem ujel ritem. Zaradi utrujenosti, le stežka je zdržal konec dvoboja na nogah, je najbolj trpela natančnost meta.

Vrhunci Luke Dončića proti San Antoniu:

Roka se mu je tresla pogosteje kot pred poškodbo gležnja, saj je iz igre zadel 9 od 23 metov. Vseeno je bil v košarkarskih copatih znamke Jordan Brand, s katero je pred dvobojem tudi uradno sklenil petletno zvestobo, najboljši strelec srečanja, obenem pa je osrečeval soigralce s številnimi asistencami, s katerimi je izkazoval velik dar, izjemen pregled na igro.

Popovich: Dončiću gre hudičevo dobro

Gregg Popovich zelo spoštuje mladega slovenskega asa. Foto: Reuters ''Nerad to povem, Luka ni Magic Johnson, a v tem, kako čuti parket in potek igre, močno spominja nanj. Ima resničen intuitiven občutek, katerega se ne da naučiti,'' je 70-letni Gregg Popovich, eden najbolj cenjenih košarkarskih trenerjev na svetu, ki vodi San Antonio vse od leta 1996, pohvalil instinkt 20-letnega Ljubljančana.

''Ima ga in z njim dela velike stvari. Nočem, da bi ga obremenjeval s pritiskom primerjanja z Magicom. Luka nanj še ni pripravljen. Mu gre pa hudičevo dobro,'' je dodal strateg poraženih Ostrog, ki je Dončićevo moč izkusil že drugič v tej sezoni. Med polčasom je Dončića pred televizijskimi kamerami označil za "zver".

Popovich, sin srbskega očeta in hrvaške matere, je tako Dončića, v ZDA se ga je zaradi številnih košarkarskih mojstrovin in čarovnij oprijel vzdevek Luka Magic, primerjal z legendarnim "soimenjakom" Magicom Johnsonom. Statistika sporoča, da Ljubljančan v drugi sezoni v ligi NBA prikazuje še bolj dovršene predstave kot jih je nekdanji as Jezernikov.

Luke Doncic is in some good company with his Sophomore stats pic.twitter.com/euooQ48DC0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 27 December 2019

Podobno velja tudi, ko nanese beseda na drugo sezono v ligi NBA LeBrona Jamesa. To je še dokaz več, kako velik preskok v igri je uspel ljubljencu občinstva Dallasa, ki je v tem trenutku tretji strelec (29,1 točke – žal se upošteva tudi tekma proti Miamiju, na katerih se je poškodoval po zgolj 100 sekundah, brez nje bi bilo povprečje višje za točko) in asistent (8,8 asistenc) tekmovanja, v skokih pa spada med najboljših 20 (9,6 skokov na dvoboj -18. mesto).

Dončić: Nočem izpustiti nobene tekme

Dončić je priznal, da je ob koncu srečanja čutil veliko utrujenost. Foto: Reuters Trener Dallasa Rick Carlisle je pričakoval, da bo Dončić čutil posledice daljšega okrevanja po zvinu gležnja, zato ga nihanje v predstavi izbrancev ni presenetilo. "Ne bom lagal, če povem, da sem bil na koncu srečanja povsem izmučen. Težko je, ko se vrneš po tako dolgi odsotnosti. Moral bom ujeti ritem, prepričan sem, da bo šlo vedno bolje,'' je najboljši strelec Dallasa zaupal po težko pričakovani vrnitvi, s katero je spravil v dobro voljo znova razprodano dvorano American Airlines Center.

Dallas si je odločilno prednost zagotovil v zadnji četrtini, ko je iz 82:79 ušel na 100:85. ''To je bil velik niz. To je bil prelomni trenutek, ki je odločil dvoboj,'' je povedal Dončić, ki je v zadnjih dveh tednih, ko ni mogel pomagati soigralcem, močno pogrešal igro. Manj natančen met iz igre, za tri točke je metal 1/6, za dve točke pa 8/17, ga ne skrbi.

Njegovi največji zmagi sta uspeh moštva, ki se spogleduje s prebojem v končnico, in pa vrnitev. Ko so ga novinarji povprašali, kakšno je stanje desnega gležnja po tako naporni tekmi, je dejal: ''Zdaj ga bom najprej malce obložil z ledom. Mlad sem še, tako da si želim le igrati. Nočem izpustiti nobene tekme. Zdaj sem si lahko privoščil malce počitka, zdaj pa gremo naprej s polno paro,'' je napovedal eden najboljših košarkarjev v ligi NBA v tej sezoni, ki s povprečjem 29,1 ("sovrstnik" Trae Young se mu je močno približal z 29,0) na lestvici najboljših strelcev zaseda imenitno tretje mesto.

Dallas, ki je v tej sezoni uspešnejši v gosteh kot doma, je v teksaškem obračunu ugnal San Antonio (102:98). Foto: Reuters

Kleber: Dončić je eden najboljših

Luka Dončić je proti Ostrogam nastopil v košarkarskem copatu Jordan Brand, s katerim je sklenil petletno pogodbo. Foto: Reuters O tem, kaj pomeni vrnitev LD77 za košarkarje Dallasa, dovolj zgovorno pričajo besede Maxija Kleberja. Nemški center, ki je zbral 12 skokov in v tej statistični prvini prehitel Dončića (10), je priznal: ''Zelo smo pogrešali Luko. Je izjemen igralec, eden najboljših, kar jih obstaja. Vsi smo presrečni, da se je vrnil. Nestrpno smo čakali, da se vrne, podobno se je počutil tudi sam. Prepričan sem, da se bo vrnil v staro formo. Težko je, ko si toliko časa odsoten,'' priznava Nemec.

Zadovoljstva ob vrnitvi najboljšega igralca Mavericks ni skrival tudi Kristaps Porzingis. ''Na Dončića so tekmeci tako pozorni, da imamo njegovi soigralci več prostora v napadu in več možnosti odprtih metov. Dobro je, da se je vrnil,'' je izpostavil latvijski orjak.

Maxi Kleber (levo) je proti San Antoniu zbral 12 skokov. V tej statistični prvini je prehitel Dončića, ki je ujel deset žog. Foto: Reuters

Dallas bo naslednjič na delu v noči na nedeljo na gostovanju pri podprvakih Golden State Warriors, nato pa jih v koledarskem letu 2019 (vsaj po ameriškem koledarju) čakata še tekmi v gosteh pri Los Angeles Lakers in Oklahoma City Thunder. Mavericks so z Dončićem na parketu na 26 tekmah vknjižili 18 zmag in 8 porazov, brez njega pa so dvakrat zmagali in dvakrat izgubili.

