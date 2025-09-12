Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
12. 9. 2025,
10.44

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
zdravnik goljufija prevara Zdravniška zbornica Slovenije umetna inteligenca umetna inteligenca deepfake

Petek, 12. 9. 2025, 10.44

27 minut

Zdravniška zbornica Slovenije opozarja na veliko nevarnost

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Zdravniki UKC | Zdravniška zbornice Slovenije opozarja: "Zdravniki posameznih zdravil nikoli ne oglašujejo poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve!" | Foto STA

Zdravniška zbornice Slovenije opozarja: "Zdravniki posameznih zdravil nikoli ne oglašujejo poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve!"

Foto: STA

Potem ko smo na Siol.net opozorili na zlorabe identitet slovenskih zdravnikov, ki jih spletni prevaranti s pomočjo umetnointeligenčnih orodij brez njihove vednosti ali soglasja vključujejo v šokantne oglase za čudežna zdravila in jim v usta polagajo besede, ki jih niso izrekli, so se oglasili v Zdravniški zbornici Slovenije. Opozorili so, da lahko take spletne vsebine, ki so brez kakršnekoli strokovne podlage, resno ogrozijo zdravje ljudi.

Po navedbah zbornice so neznanci zlorabili identiteto več znanih zdravnikov in zdravnic, kot so Zlatko Fras, Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.

Zdravnica
Novice Tragedija objokane zdravnice ganila mnoge Slovence: kaj je v ozadju te zgodbe?

Goljufi so v tem primeru zlorabili identiteti televizijske voditeljice Elen Batista Štader in specialista kardiologije Zlatka Frasa. Gledalce so strašili s posledicami cepljenja proti bolezni covid-19 in jim ponujali čudežno zdravilo. | Foto: Posnetek zaslona Goljufi so v tem primeru zlorabili identiteti televizijske voditeljice Elen Batista Štader in specialista kardiologije Zlatka Frasa. Gledalce so strašili s posledicami cepljenja proti bolezni covid-19 in jim ponujali čudežno zdravilo. Foto: Posnetek zaslona
V članku, ki smo ga na Siol.net objavili v četrtek zjutraj, smo opozorili na zlorabo identitete kardiologa Zlatka Frasa, čigar izjavo o holesterolu za enega od slovenskih medijev so z umetno inteligenco predelali v oglas za "čudežno zdravilo", ki lahko ljudi reši pred izmišljenimi smrtonosnimi posledicami cepljenja proti bolezni covid-19. 

Resna grožnja za zdravlje ljudi

V zbornici opozarjajo, da gre za ponavljajoče se in vse pogostejše zlorabe, ki "ne pomenijo le kršitve osebnostnih pravic zdravnikov, temveč predstavljajo resno grožnjo za zdravje ljudi". Pri tem je javnost namreč zavedena s trditvami o izdelkih, ki nimajo znanstvene podlage, ob tem pa se po navedbah zbornice tudi ruši zaupanje v zdravstveno stroko. V zbornici zato vsak primer zlorabe prijavijo pristojnim institucijam.

Manipulativni videoposnetek, ki je zaokrožil med slovenskimi uporabniki in uporabnicami Facebooka:

Zbornica: Zdravniki posameznih zdravil nikoli ne oglašujejo poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve

"Javnost opozarjamo, da naj bo ob branju in deljenju takih vsebin skrajno previdna, da naj vedno preveri vire informacij, da naj nikoli ne zaupa spletnim objavam, ki pod krinko znanih imen promovirajo zavajajoče pripravke in odvračajo od uradne medicine," so sporočili iz zbornice. Dodajajo, da "zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki".

strah, zaskrbljenost, nevarnost, skrb
Novice Grozljivo sporočilo Slovencem: "Vsi boste umrli. Takoj ukrepajte."

Taki oglasi so po navedbah zbornice neresnični, zavajajoči in lažni, njihov namen pa je finančno okoriščanje. Zato v zbornici svetujejo previdnost in prijavljanje zlorab pristojnim institucijam.

zdravnik goljufija prevara Zdravniška zbornica Slovenije umetna inteligenca umetna inteligenca deepfake
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.