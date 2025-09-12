Zdravniška zbornica Slovenije opozarja na veliko nevarnost

Potem ko smo na Siol.net opozorili na zlorabe identitet slovenskih zdravnikov, ki jih spletni prevaranti s pomočjo umetnointeligenčnih orodij brez njihove vednosti ali soglasja vključujejo v šokantne oglase za čudežna zdravila in jim v usta polagajo besede, ki jih niso izrekli, so se oglasili v Zdravniški zbornici Slovenije. Opozorili so, da lahko take spletne vsebine, ki so brez kakršnekoli strokovne podlage, resno ogrozijo zdravje ljudi.

Po navedbah zbornice so neznanci zlorabili identiteto več znanih zdravnikov in zdravnic, kot so Zlatko Fras, Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.

Goljufi so v tem primeru zlorabili identiteti televizijske voditeljice Elen Batista Štader in specialista kardiologije Zlatka Frasa. Gledalce so strašili s posledicami cepljenja proti bolezni covid-19 in jim ponujali čudežno zdravilo. Foto: Posnetek zaslona

V članku, ki smo ga na Siol.net objavili v četrtek zjutraj, smo opozorili na zlorabo identitete kardiologa Zlatka Frasa, čigar izjavo o holesterolu za enega od slovenskih medijev so z umetno inteligenco predelali v oglas za "čudežno zdravilo", ki lahko ljudi reši pred izmišljenimi smrtonosnimi posledicami cepljenja proti bolezni covid-19.

Resna grožnja za zdravlje ljudi

V zbornici opozarjajo, da gre za ponavljajoče se in vse pogostejše zlorabe, ki "ne pomenijo le kršitve osebnostnih pravic zdravnikov, temveč predstavljajo resno grožnjo za zdravje ljudi". Pri tem je javnost namreč zavedena s trditvami o izdelkih, ki nimajo znanstvene podlage, ob tem pa se po navedbah zbornice tudi ruši zaupanje v zdravstveno stroko. V zbornici zato vsak primer zlorabe prijavijo pristojnim institucijam.

Manipulativni videoposnetek, ki je zaokrožil med slovenskimi uporabniki in uporabnicami Facebooka:

Zbornica: Zdravniki posameznih zdravil nikoli ne oglašujejo poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve

"Javnost opozarjamo, da naj bo ob branju in deljenju takih vsebin skrajno previdna, da naj vedno preveri vire informacij, da naj nikoli ne zaupa spletnim objavam, ki pod krinko znanih imen promovirajo zavajajoče pripravke in odvračajo od uradne medicine," so sporočili iz zbornice. Dodajajo, da "zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki".

Taki oglasi so po navedbah zbornice neresnični, zavajajoči in lažni, njihov namen pa je finančno okoriščanje. Zato v zbornici svetujejo previdnost in prijavljanje zlorab pristojnim institucijam.