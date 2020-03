Bosanski politik poskrbel za smeh: ne morejo verjeti, kako je neroden #video

Fadil Novalić, premier Federacije Bosne in Hercegovine, ki skupaj z Republiko Srbsko tvori državo Bosno in Hercegovino, je imel na novinarski konferenci o situaciji zaradi koronavirusa ogromno težav z nameščanjem zaščitne maske, ki si jo je namesto na obraz nadel kar okoli vratu. Novalić je zaradi svoje nerodnosti takoj postal zvezda družbenih omrežij.

V Bosni in Hercegovini so sicer v soboto potrdili prvo smrtno žrtev zaradi koronavirusa. Umrla je 76-letna ženska v bolnišnici v Bihaću, kjer so jo sprejeli kot kronično srčno bolnico.

Sprejeli stroge ukrepe

V BiH so zaradi koronavirusa zaprti šole, vsi gostinski lokali, stavnice, športni objekti, kulturne institucije, koncertne dvorane, otroške igralnice ter frizerski in kozmetični saloni. Izjema so javne kuhinje, trgovine z živili, pekarne, lekarne in bencinske črpalke. V Republiki Srbski velja policijska ura od 20. ure zvečer do 5. ure zjutraj, v Federaciji BiH pa od 18. do 5. ure.