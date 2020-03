Brezobzirno prerivanje v trgovinah: Mercator poziva k strpnosti

V Mercatorju so danes kupce znova pozvali k strpnosti, ohranjanju medsebojne razdalje in upoštevanju omejitve števila oseb v trgovini. V več njihovih trgovinah je prišlo do prerivanja in nespoštovanja ukrepov, zato so za pomoč zaprosili tudi organe za ohranjanje reda. Živil je dovolj, prednost imajo ranljivejši, so izpostavili, piše STA.

"V petek in danes je v vrsti Mercatorjevih trgovin prišlo do nedopustnega pritiska nekaterih kupcev na zaposlene v trgovini, do groženj in celo do fizičnega nasilja. To je popolnoma nesprejemljivo, zato pozivamo vse kupce k upoštevanju osnovnih pravil vedenja in navodil za omejevanje širjenja okužbe s koronavirusom," so sporočil iz največjega trgovca v državi, piše STA.

Nedopustno vedenje v Ljubljani, Brežicah, Rogatcu..

Kot so orisali, so se nekateri kupci brezobzirno prerivali v trgovine, odrivali zaposlene, jim grozili, bili pa so tudi primeri fizičnega nasilja. "Tako nedopustno vedenje smo v petek in danes beležili v trgovinah na Proletarski in Zaloški cesti, v Zupančičevi jami, na Vevčah, v Savskem naselju v Ljubljani ter v marketu Brežice, Žana Žalec, Levec, Križevci, Marjanca Radgona in Rogatec," so navedli.

Vse trgovine z živili v državi so kljub nekaterim drugim omejitvam odprte. Njihov delovni čas je nekoliko prilagojen, v skladu z najnovejši vladnim odlokom so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji in z izjemami manjših trgovin, odprte vsaj od 8. do najmanj 18. ure, piše STA.

Foto: Vlada RS