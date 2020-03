Kacin potrdil: Pripravlja se ukrep omejitve gibanja znotraj občine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada pripravlja ukrep, ki bo določal, da bodo morali prebivalci ostati znotraj lastne občine, je dejal uradni govorec vladnega kriznega štaba Jelko Kacin. Kot je še dodal na novinarski konferenci, je do uveljavitve tega ukrepa še kar nekaj dni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec poudarja, da bo oskrba z energijo še naprej nemotena.

Kot je povedal Kacin, se pripravlja ukrep, po katerem bi prebivalci morali ostati znotraj lastne občine. Kot je dodal, ukrep še ni dorečen in je v medresorskem usklajevanju, zato da bi bil čim bolj življenjski. "Da vam ne bi onemogočil življenja, prihajanja na delo, da ne bi povzročil težav pri oskrbi vaših staršev oziroma ljudi, za katere morda skrbite na ozemlju druge občine," je povedal uradni govorec vladnega kriznega štaba.

Do uveljavitve "še kar nekaj dni"

Do uveljavitve tega ukrepa je še kar nekaj dni, je še dodal. Dejal je, da gre za dobronameren ukrep.

Državljane je pozval, naj konec tedna ne okupirajo turističnih središč. "Če bo gneča v turističnih središčih, nismo dosegli ničesar," je poudaril. Na Obali se župani upravičeno sprašujejo, kaj to pomeni, če ljudje iz osrednjega dela Slovenije množično prihajajo na Obalo, je dejal in prosil ljudi, naj tega ne delajo.

"Čeprav je danes sobota, je to nedelja in takih nedelj, ko ne bomo imeli kam iti, bo še veliko," je dejal. "Naj bo ta vikend miren, naredili bomo vse, da vas v tem času ne bomo vznemirjali. Uživajte, dokler lahko," je zaključil.

Vrtovec: Oskrba z energijo nemotena, tako bo tudi v bodoče

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je dejal, da se zavedajo, da ukrepi posegajo v življenja ljudi. Povedal je, da se bodo dosedanji ukrepi sprostili, ko bomo virus omejili ali pa imeli dovolj opreme za sprostitev denimo potniškega prometa.

Kot je še dodal, so v petek ustanovili koordinacijsko skupino za pomoč prevoznikom pri nemoteni dobavi nujno potrebnega blaga. Zagotovil je, da je oskrba z energijo nemotena in da bo tako tudi v prihodnje. Koridorji in konvoji za transport delujejo, če bo Hrvaška spuščala tovornjake čez mejo, jih bo tudi Slovenija iz Italije, je še povedal.

Foto: Vlada RS