Koronavirus v Sloveniji: 20 novih okužb, šest smrtnih žrtev #video

V Sloveniji smo v soboto zabeležili 20 novih okužb z novim koronavirusom, opravljenih je bilo 655 testov, je sporočila vlada. Včeraj je umrlo šest ljudi, kar je največja dnevna smrtnost do zdaj, skupno smo do zdaj zabeležili 28 smrti. Skupno število potrjenih okužb zdaj znaša 997.

Trend obolelosti z novim koronavirusom v Sloveniji na dan 4. 4. 2020 (00.00–24.00):

- Št. testiranj: 655

- Št. pozitivnih: 20

- Št. hospitaliziranih: 108

- Št. oseb na intenzivni negi: 31

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 5

Kacin: Strogi zaščitni ukrepi vsaj še od dva do štiri tedne

Imunologi so ugotovili, da smo v Sloveniji ukrepe vzeli resno, je dejal vladni govorec Jelko Kacin, a moramo stroge zaščitne ukrepe nadaljevati še naprej, vsaj še od dva do štiri tedne.

Tudi ko bomo začeli ukrepe popuščanja, bodo morali biti ti ukrepi res dobro premišljeni in odmerjeni, z zavedanjem, da bomo morali še nekaj časa živeti z virusom in epidemijo, in naša življenja bomo morali tem dejstvom prilagajati, je poudaril.

Bojana Beović: Vsi, ki zdravljenje potrebujejo, ga dobijo

Število okužb k sreči ni tako kot v evropskih epicentrih, je ob tem dejala vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović, prav tako je v bolnišnicah dovolj prostora, kadra in aparatov za tiste, ki potrebujejo zdravljenje. Velik izziv predstavljajo domovi za starejše, je opozorila: "To so žarišča, v katerih se bolezen lahko prenaša, in starost je dejavnik tveganja za težek potek bolezni."

Tudi sicer nam krivulje okužb še ni uspelo obrniti navzdol, je dodala Beovićeva, zato s stanjem ne moremo biti zadovoljni. Obrnitev krivulje je odvisna od ukrepov države, od dela na bolniških oddelkih, še posebej pa od vsakega posameznika, je ponovila.

Petrovec: Nikar se ne obiskujte, ostanite doma

"Bojim se, da krivulje ne obrnemo navzdol zaradi druženj, ki se morda ne dogajajo zunaj, ampak v zaprtih prostorih," je k temu dodal Miroslav Petrovec, član svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, ki je ljudi pozval, naj se nikar ne obiskujejo, ampak dosledno upoštevajo navodilo "ostani doma".

