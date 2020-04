Slovenski zdravstveni delavci: Na tak način več mesecev ne bo šlo

V Gornjih Petrovcih na Goričkem so spet odprli zdravstveno postajo, ko si jo zaprli 31. marca, ker so pri zdravstveni delavki odkrili okužbo z novim koronavirusom. Možnost, da bi zaposlena okužila kakšnega bolnika, je bila zelo majhna, saj v tej ambulanti, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma Murska Sobota, zaradi epidemije že nekaj časa niso sprejemali bolnikov. Teh tudi ni obiskovala na domu. V sredo so testirali še preostalih deset zaposlenih na postaji, vsi testi so bili negativni. Bolnikov sicer ne bodo sprejemali, skrbeli bodo le za zagotavljanje zdravil, receptov in podobno.