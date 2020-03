V Wuhanu bodo odpravili omejitve potovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kitajskem mestu Wuhan, kjer je epidemija novega koronavirusa najprej izbruhnila, bodo 8. aprila po več kot dveh mesecih odpravili prepoved potovanj, so danes sporočile kitajske oblasti. V preostalem delu province Hubei bo ukrep začel veljati v sredo. Na Kitajskem so sicer danes zaznali 79 novih primerov okužb, umrlo je sedem ljudi.

Samo stanovalci, ki so zdravi, bodo lahko od polnoči zapustili provinco Hubei, kjer je virus decembra izbruhnil, v Wuhanu pa bodo omejitve ukinili 8. aprila, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile kitajske oblasti.

Na Kitajskem so sicer danes zaznali 79 novih primerov okužb, med katerimi je velika večina uvoženih iz tujine. Umrlo je sedem ljudi, vse smrti so zabeležili v Wuhanu, je po poročanju STA sporočila kitajska zdravstvena komisija.

Med novimi primeri okužb so jih 74 odkrili pri tistih, ki so prispeli iz tujine. To je skoraj dvakrat več kot v ponedeljek. Število okužb iz tujine se je tako na Kitajskem povzpelo na 427. Oblasti se bojijo morebitnega drugega vala okužb, medtem ko naj bi bila epidemija v državi pod nadzorom.

Številna mesta so sprejela stroga pravila glede karantene novih prihodov. Od ponedeljka se morajo vsi mednarodni poleti, namenjeni v Peking, najprej ustaviti na drugem kitajskem letališču, kjer potnike pregledajo, poroča STA.

Na Kitajskem so do zdaj zaznali več kot 81 tisoč primerov okužb, koronavirusna bolezen 19 pa je na Kitajskem zahtevala 3.277 življenj.

V Južni Koreji narašča število vnesenih okužb

V Južni Koreji so v zadnjih 24 urah zabeležili 76 novih okužb z novim koronavirusom, skupno do zdaj 9.037, je sporočil tamkajšnji center za nadzor in preprečevanje bolezni. Ob tem je opozoril, da narašča število okužb, vnesenih iz tujine. V zadnjih 24 urah se je povečalo s 47 na 67. V zadnjem dnevu je za covid-19 umrlo devet ljudi, skupno 120.

Zdravstvene oblasti so medtem končale obsežno testiranje med 210 tisoč privrženci verske sekte Shincheonji, kjer je žarišče epidemije, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Približno 60 odstotkov potrjenih okužb je namreč povezanih z omenjeno versko sekto v mestu Daegu na jugu države. Med vsemi novimi primeri okužbe so jih v tem mestu zabeležili 31.