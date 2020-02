Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi novega koronavirusa je umrlo že 1869 ljudi, do zdaj pa so zabeležili več kot 72 tisoč okužb.

Zaradi novega koronavirusa je umrlo že 1869 ljudi, do zdaj pa so zabeležili več kot 72 tisoč okužb. Foto: Reuters

Na Kitajskem je sicer zaradi koronavirusa umrlo vsaj šest zdravstvenih delavcev, med drugim tudi 34-letni očesni zdravnik, ki je prvi opozarjal na izbruh novega koronavirusa. Več kot 1.700 zdravstvenih delavcev je okuženih.

Zaradi novega koronavirusa je umrlo že 1869 ljudi, do zdaj pa so zabeležili več kot 72.400 okužb. V Sloveniji za zdaj obolelih ni.

Iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so medtem včeraj sporočili, da število novih okužb s koronavirusom na Kitajskem upada, a je še prezgodaj, da bi lahko potrdili, da se bo težnja upadanja okužb nadaljevala, piše STA.

Okuženih je več kot 1.700 zdravstvenih delavcev, umrlo jih je vsaj šest. Foto: Reuters

80 odstotkov bolnikov kaže le blage simptome

Pri WHO so proučili kitajsko medicinsko poročilo, v katerem so analizirali več kot 44 tisoč primerov covid-19, ki nakazujejo, da število novih okužb upada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz poročila je še razvidno, da 80 odstotkov bolnikov kaže le blage simptome bolezni, 14 odstotkov jih trpi hujše simptome, kot je na primer pljučnica, pet odstotkov pa jih je v kritičnem stanju. Zaradi bolezni umreta dva odstotka bolnikov. Je pa pri otrocih zelo malo primerov bolezni, so dodali, piše STA.

