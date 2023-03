Kje je dejansko izbruhnil covid?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tedros je danes Peking pozval, naj transparentno deli podatke in izvede vse potrebne preiskave. Dodal je, da za zdaj ""vse hipoteze o izvoru ostajajo na mizi". Foto: Guliverimage

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozvala vse države, predvsem pa ZDA, k izmenjavi informacij o izvoru covida-19, potem ko sta ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) in ameriško ministrstvo za energijo ocenila, da se je pandemija covida verjetno začela z uhajanjem virusa iz kitajskega laboratorija.

"Če ima država informacije o izvoru pandemije, jih mora nujno deliti z WHO in mednarodno znanstveno skupnostjo," je na svoji redni novinarski konferenci danes v Ženevi dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Izpostavil je, da ne gre za "kazanje s prstom", temveč za "izboljšanje našega razumevanja, kako se je pandemija začela", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zelo verjetno" kriva nesreča v Wuhanu

Direktor FBI Christopher Wray je ta teden dejal, da je bila "zelo verjetno" vzrok za pandemijo covida-19 laboratorijska nesreča v Wuhanu na Kitajskem, dva dni po tem, ko je podobno hipotezo postavilo ameriško ministrstvo za energijo.

Maria Van Kerkhove, vodja odziva Svetovne zdravstvene organizacije na covid, je novinarjem povedala, da so ZDA prosili, naj jim posredujejo informacije ministrstva za energijo in drugih agencij, ker nimajo dostopa do njih.

AFP spominja, da znanstvena skupnost meni, da je ključnega pomena poznati izvor covida-19, da bi se lahko bolje borili proti njemu ali se celo izognili prihodnji pandemiji. Vendar je skupnost razdeljena na tiste, ki menijo, da je virus na človeka prenesla žival, in tiste, ki menijo, da je virus ušel iz laboratorija v Wuhanu.

Tedros je ocenil, da je poznavanje izvora covida ne samo znanstvena, temveč tudi moralna nuja za milijone žrtev in njihove družine. Obžaloval je "nenehno politizacijo" tega vprašanja in to, da se je iskanje izvora najhujše pandemije v zadnjem stoletju spremenilo v geopolitično igro.

Kitajska je v preteklosti podobne obtožbe že zavrnila. Pri tem se je sklicevala tudi na preiskavo WHO iz leta 2021, ki je teorijo o uhajanju iz laboratorija označila za "izjemno malo verjetno". Kasneje se sicer nobena ekipa ni mogla vrniti na Kitajsko, WHO pa je Peking večkrat neuspešno prosil za več podatkov.