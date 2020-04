Na brniškem letališču pristalo Pečečnikovo letalo z zaščitno opremo #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na brniško letališče je prispelo prvo od šestih letal s tovorom zaščitne opreme iz skoraj 31 milijonov evrov vredne pogodbe, ki jo je podjetnik Joc Pečečnik sklenil z zavodom za blagovne rezerve. Obrambni minister se je za Pečečnikovo pomoč zahvalil in izrazil veselje, da se teden pred prazniki zaključuje s polnim skladiščem v Rojah.

V največjem poslu za dobavo zaščitne opreme, ocenjenem na 129 milijonov evrov, je velik del posla dobilo podjetje Joca Pečečnika Public Digital Infrastructure. Letalo, ki je v zgodnjih jutranjih urah iz kitajskega Čengduja pristalo na brniškem letališču sta pričakala obrambni minister Matej Tonin in dobavitelj Pečečnik.

Ni bilo lahko, a mu je uspelo

S prvim letalskim tovorom je po besedah Pečečnika Slovenija dobila približno približno milijon sto tisoč mask tipa ffp2, približno 15 tisoč zaščitnih oblek za zdravnike in milijon 600 tisoč rokavic. Po navedbah podjetnika gre za zgolj 15 odstotkov vse opreme, ki bo v Slovenijo prišla v prihodnjih dneh. Ta sicer mora biti v celoti dostavljena do 24. aprila.

Tonin je podjetnika prosil, naj Sloveniji s svojimi poslovnimi povezavami pomaga pri dobavi zaščitne opreme, saj ima Pečečnik na Kitajskem svoje podjetje, prek katerega mu je uspelo dobaviti potrebno medicinsko opremo. S to se podjetnik sicer ne ukvarja.

"Minister Tonin me je poklical in povedal, da imajo na mizi čez tisoč ponudb vendar, da ima vlada občutek, da med njimi ni veliko resnih ponudnikov. Takrat smo poklicali svoje prijatelje po svetu poskušali zadevo urediti," je povedal Pečečnik in hkrati poudaril, da je šlo pri tem za težko nalogo.

"Ni bilo lahko, saj so razmere po svetu kritične, ki so se še poslabšale od odloka kitajske vlade s katerim nadzirajo izvoz robe. Še hujše oziroma kar mafijske razmere pa so pri letalstvu," je izpostavil Pečečnik. Kot je pojasnil, je ves letalski prevoz plačal vnaprej vendar naj bi bili leti pozneje stornirani.

"Predstavniki drugih držav cargo plačujejo z gotovino, ki jo prinesejo v kovčkih. Cargo se preplačuje za dva ali trikratnik normalnih cen. Če ne bi imel dobrih prijateljev na Kitajskem, te robe ne bi dobili," je še med drugim dejal.

Slovenija lažje diha

Ob prevzemu tovora se je obrambni minister zahvalil Pečečniku, ki je po njegovih besedah, v kritičnih trenutkih poklical svoje prijatelje in priskrbel za zaščitno opremo. "Zaradi Joca in njegovega poguma Slovenija danes lažje diha," je dejal Tonin.

Tonin se je odzval tudi na njegova pretekla zatrjevanja, da ni vpleten v posel nakupa mask. "Z nakupom mask nimam nič, ker se je s tem ukvarjal Pečečnik in ostali. Je pa bila moja dolžnost, da naredim vse kar je v moji moči, da dobimo čim več mask zato, da jih lahko razdelimo zdravstvenim ustanovam, domovom za starejše občane in ostalim," je odvrnil Tonin.

Kakšna je situacija z ostalimi nabavami medicinske opreme v poslu vrednim 129 milijonov evrov, pa je Tonin dejal, da v prihodnjih dneh oziroma tednih po napovedih prihaja dodatna roba. "Kritičen je bil ta teden, ki mineva. Zato sem izjemno vesel, da se teden pred prazniki zaključuje s prihodom zaščitne opreme," je povedal.

Janša: prazniki bodo mirni

Na današnji tovor medicinskega materiala se je odzval tudi premier Janez Janša. V svojem tvitu je zagotovil, da prihajajo tudi večje dobave naročene zaščitne opreme in da bodo zaradi tega prazniki bolj mirni.