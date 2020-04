Kitajska na prelomu do ozdravitve ali novega vala koronavirusa

Na Kitajskem, kjer se je konec lanskega leta prvič pojavil in nato začel širiti novi koronavirus SARS-CoV-2, so v zadnjem tednu začeli z rahljanjem strogih omejitev. V sredo so poročali v prvem dnevu brez smrtne žrtve zaradi koronavirusa, včeraj pa je novi mejnik predstavljalo končanje 76 dni trajajoče karantene v Wuhanu, v mestu, kjer se je vse skupaj začelo.

Vladni mediji zdaj Kitajsko, ki je zaradi kaosa in poznega ukrepanja ter prikrivanja resničnega stanja, poskrbela za nenadzorovano širjenja virusa po celotnem svetu, prikazujejo kot državo ozdravitve. ”Kot feniks se je Wuhan iz stroge karantene prebudil v toplo pomlad,” je eden od zapisov.

Kitajska kot pogled v prihodnost

Foto: Reuters Vendar pod fasado samozavesti in pozitivnih signalov, da so Kitajci virus, ki povzroča bolezen covid-19, resnično premagali, je še vedno zaskrbljenost. Zaskrbljenost, da je okrevanje samo prehodno in je za vogalom še vedno nevarnost ponovnega večjega vala okužb in vrnitev številnih ukrepov, ki so jih sprejeli za omejevanje okužb.

Pogled na dogajanje okrog novega koronavirusa na Kitajskem je za Evropo in ZDA nekakšen pogled v prihodnost. V deželi vzhajajočega sonca se je konec lanskega leta vse skupaj začelo in medtem ko v Evropi še vedno veljajo številno omejitve, so se Kitajci s svojimi omejitvami življenja začeli vračati v običajne tirnice.

Popolna rešitev samo s cepivom ali čredno prekuženostjo

Številni strokovnjaki opozarjajo, da so bili ukrepi za omejevanja gibanja in potovanja uspešni pri zmanjšanju števila novih okužb, vendar dodajajo, da se brez cepiva oziroma čredne prekuženosti lahko pojavi nov val okužb zaradi ponovnega zagona tovarn in gospodarstva. S tem bi se prebivalstvo znova bolj mešalo, povečala pa bi se nevarnost ”uvoza” virusa od drugje, zato opozarjajo pred prehitro odpravo vseh omejitev.

”Tudi v najbolj uspešnih središčih, kot sta Peking in Šanghaj, je zdravstveni sistem omejen in bi trpel ob ponovnem povečanju števila primerov,” je v poročilu, ki je bilo objavljeno v medicinski reviji The Lacet, zapisal Gabriel Leung, profesor na hongkonški univerzi.

Singapur z največjim dnevnim skokom

Iz nekaterih držav v Aziji, ki so v zadnjih dneh omilile ukrepe, so prišla opozorila. V Singapurju so danes zabeležili največji dnevni prirast novih potrjenih okužb s covidom-19. Od 287 novih primerov so bili samo trije uvoženi, kar kaže, da se virus širi med prebivalci.

Foto: Reuters

Tudi v Hongkongu, ki je delno avtonomno območje znotraj Kitajske, je število primerov okužb naraslo po rahljanju omejitev, kasneje pa so te znova vzpostavili in prebivalce pozvali k previdnosti ter upoštevanju socialne izoliranosti.

Južna Koreja, ki je deležna številnih pohval zaradi najbolj množičnega testiranja, je prebivalce kljub spodbudnim številkam pozvala, naj še naprej upoštevajo omejevanje socialnih stikov.