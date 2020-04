Po koncu karantene mesto preplavile vloge za poroke

V kitajskem Wuhanu, epicentru epidemije novega koronavirusa, so včeraj sprostili karanteno, številni prebivalci pa so hiteli z oddajanjem vlog za poroko in poskrbeli, da se je sistem za nekaj časa zlomil.

V 11-milijonskem Wuhanu, kjer je konec decembra najprej izbruhni novi koronavirus, so po 76 dneh odpravili karanteno. Mesto lahko po dveh mesecih tako zapustijo vsi zdravi, ki so pred tem ustali ujeti, ko so oblasti prepovedale potovanja. Tako naj bi mesto že v prvem dnevu zapustilo okrog 55 tisoč ljudi.

Izjemen naval na matični oddelek

Številni ljudje množično zapuščajo Wuhan, kjer so ostali zaprti ob začetku karantene. Foto: Reuters Ob tem pa je ob dvigu karantenske zavese izreden naval doživel oddelek za matične zadeve. V nekaj urah po koncu omejitev so prejeli kar 300 odstotkov več prošenj za poroko kot v običajnih dneh (preden se je začela karantena), kar je povzročilo skorajšnji zlom sistema, ki ni prenesel takšnega navala.

V času karantene porok ni bilo, saj so bile v februarju in marcu odpovedane, po koncu ukrepov za omejevanje pa so številni prebivalci Wuhana kot kaže takoj odločili za skok v zakonski stan.

Med karanteno se je na Kitajskem močno povišalo število ločitev, kar naj bi bila posledica gospodarskih in družbenih sprememb v času trajanje epidemije koronavirusa.

Za gibanje in potovanje potrebujejo zeleno kodo na telefonu

Na konec ukrepov so se v Wuhanu pripravljali zadnja dva tedna in počasi sproščali omejitve. Najprej so ponovno uvedli javni potniški promet, nato pa tudi podzemno železnico, zdaj pa se počasi zaganjajo tudi tovarne in , ostala podjetja in gostinci, še vedno pa ostajajo zaprte šole.

Tudi prebivalci se ne morejo povsem brezskrbno premikati po mestu. Še vedno morajo imeti na telefonu zeleno QR kodo, ki šteje kot dokaz, da so zdravi in se lahko vrnejo na delovno mesto oziroma se gibajo po mestu.