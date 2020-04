Umrl je upokojeni nadškof Alojz Uran

"Sporočamo vam, da je Nebeški Oče, danes, 11. aprila 2020, poklical k sebi upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana," so zapisali v Slovenski škofovski konferenci.

Petinsedemdesetletni Uran je bil zaradi zdravstvenih težav, povezanih s pljučno embolijo, že dalj časa v bolnišnici. Po dveh srčnih operacijah na začetku februarja je njegovo zdravstveno stanje še dodatno poslabšala pljučna embolija.

Nadškof in metropolit Stanislav Zore je ob smrti sobrata zapisal: "Na veliko soboto naš Gospod Jezus Kristus počiva v grobu. Kristjani se s hvaležnostjo spominjamo njegove daritve na križu, ko nam je izkazal ljubezen do konca – do tiste čudovite prošnje: »Oče, odpusti jim.« To nam razodeva, kako daleč gre Božja ljubezen. Nič je ne zaustavi. Nič in nihče. V to ljubezen se je v današnjem jutru preselil zaslužni ljubljanski nadškof metropolit Alojz Uran. Že dobrih tri mesece ga je bolezen pridruževala Gospodovemu trpljenju. Prestal je več operacij. Vse je nosil v veliki vdanosti v Božjo voljo. »Molite, naj Gospod stori, kar je zame najbolje.« V zadnjem času je bil Jezusu pridružen tudi v njegovi osamljenosti, saj ga zaradi razmer nismo mogli obiskovati. Tudi to je sprejel kot del svoje daritve.

Gospodu se zahvaljujemo za dar njegovega življenja. Gospodu se zahvaljujemo za dar njegovega duhovništva in škofovstva. In Gospodu se zahvaljujemo za dar njegovega dobrega in veselega srca. Naj ga Gospod sprejme v svoje kraljestvo, vse vas pa vabim, da zanj molimo in darujemo svete maše. Naj počiva v miru."