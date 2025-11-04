Oven

Obremenjujete se zaradi odločitve prijatelja. Prijatelju nudite oporo, vaše moraliziranje pa mu v teh ključnih trenutkih prav nič ne pomaga. Prav tako se spomnite trenutkov, ko vam je ta isti prijatelj stal ob strani in vas bodril, ko ste to potrebovali. Kljub temu, da njegove odločitve ne razumete, mu nudite oporo in mu stojte ob strani.

Bik

Čaka vas prijeten in sproščen dan. Ne ponovite napake iz preteklosti, zato ne pozabite na pozornost in se v prostem času posvetite bližnjim. Na delovnem mestu se boste počutili odlično, uspešni boste. Samski boste večer preživeli v prijetni družbi prijateljev. Predlagajte obisk kina in si poglejte zadnjo filmsko uspešnico.

Dvojčka

Skrbi vas zdravje, saj se zavedate težav, ki jih imate. Poslušajte svoje telo, kaj vam sporoča. V zadnjem času ste bili preobremenjeni z delom, zato je vaše počutje slabše, odpornost pa nizka. Poiščite si hobi, ki vam bo dovoljeval stik z naravo. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga! Izkoristite dan za reševanje težav.

Rak

Danes boste vstali z levo nogo, zato bi bilo najbolje, da bi se izogibali ljudem. Bližnjim razložite, da druženje prestavljate na naslednji dan. Zamotite se s knjigo ali filmom, ki vam bo zapolnil misli in vas bo odpeljal daleč stran od vsakdanjih skrbi, ki vas spravljajo v slabo voljo in vplivajo na slabo razpoloženje. Delajte na sebi.

Lev

Danes boste pričakovali veliko preveč, zato boste razočarani. Krivdo boste sicer valili na druge, vendar premislite, kakšna je vaša vloga v vsem skupaj. Premislite, zakaj so se vaša pričakovanja izkazala za nerealna. Poglobite se vase, odkrijte dejavnike tega in se spopadite z razlogi. Pogovorite se s prijateljem, ki vam bo v oporo in tolažbo.

Devica

Želite si napredka na delovnem mestu, saj se vam zdi, da že dalj časa stagnirate. Pogrešate napredek in rast na osebnostni ravni. Za vašo samopotrditev je to zelo pomembno. Najbolje bi bilo, da bi pretehtali alternative in stopili do nadrejenega. Pogovorite se o situaciji in verjemite, da vas bo razumel, saj je imel podobno izkušnjo. Bodite iskreni do sebe in njega.

Tehtnica

Čaka vas produktiven dan, vendar vas bo ideja sodelavca popolnoma zavrla, kar vas bo odvrnilo od delovnih obveznosti. Pogovorite se z nadrejenim ter mu zaupajte svoje misli in ideje, saj gre za prihodnost vseh in ne samo določenega sodelavca. Še posebno danes boste izredno dobro pripravljeni, zagnani in zaželeli si boste novih dogodivščin.

Škorpijon

Razočarani ste nad svojim prijateljem, ki vam je bil celo življenje zelo blizu, sedaj pa se je nenadoma oddaljil. Razlog za to se vam zdi popolnoma neprepričljiv in nesprejemljiv, vendar se boste morali s situacijo sprijazniti. Ne poslabšajte je s prepiri okrog tega. Res je, da ste na to osebo močno navezani, vendar ji morate pustiti dihati.

Strelec

Želite si več spoštovanja od bližnjih, ki niso zadovoljni z vašo odločitvijo, da ne greste po njihovih stopinjah in ne živite tako, kot so si to zamislili oni. Postavite se jim po robu, vendar to naredite z občutkom, saj jih ne želite odgnati od sebe. Potrudite se, razložite jim situacijo in jim jo približajte. Razložite, da sledite svojim sanjam in srcu.

Kozorog

Zelo ste raztreseni in skrbi vas razpoloženje, ki se konstantno spreminja, kar se v preteklosti ni dogajalo. Razmislite o spremembah, s katerimi ste se soočili v preteklosti. Prav tako se osredotočite nase. S čim ste v življenju zadovoljni in kaj vas onesrečuje ter obremenjuje? Več časa posvetite sebi, pomagalo vam bo branje.

Vodnar

Danes boste predani svoji družini. Mnogo od vas bo čutilo željo po zbližanju z družinskimi člani in ožjimi sorodniki. V svojem domu lahko pričakujete ogromno smeha in prijetnih pogovorov. Zdelo se vam bo, da prihaja v vaš dom sreča. V popoldanskih urah se boste odpravili novim aktivnostim naproti.

Ribi

Danes boste nostalgični. Znanec vas bo spomnil na pretekle dogodke radosti in brezskrbnost. Spomnili se boste tudi točno določene osebe, s katero ste preživeli veliko časa in vam je žal, da je ni več v vašem življenju. Spomini bodo v vas obudili čustva, ki vas bodo spremljala cel dan in vam bodo oteževala funkcioniranje.