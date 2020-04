Koronakriza? Kitajci so začeli graditi največji stadion na svetu.

Medtem ko se evropski klubi bojijo, kaj bo prinesla prihodnost po koncu krize, ki jo je povzročil koronavirus, na Kitajskem, kjer je epidemija tega virusa pred meseci izbruhnila, s tem očitno nimajo prevelikih težav. Vsaj po tamkajšnjem trenutno najboljšem klubu, Guangzhou Evergrandeju, sodeč.

Aktualni kitajski prvak, ki se lahko pohvali z osmimi prvenstvenimi lovorikami, trikrat pa je bil azijski prvak, je namreč v četrtek začel z izgradnjo stadiona, ki bo, ko bo končan, vsaj nekaj časa užival status največjega športnega objekta na svetu, namenjenega samo za nogomet.

Trenutno je ta naziv v rokah stadiona Barcelone Camp Nou, ki trenutno sprejme nekaj več kot 99 tisoč gledalcev, a se bo ta številka po prenovi, ki naj bi bila dokončana do leta 2024, povzdignila na 105 tisoč.

Trener ekipe Guangzhou Evergrande je Fabio Cannavaro, ki je Italijo s kapetanskim trakom na roki leta 2006 popeljal do naslova svetovne prvakinje. Istega leta je prejel tudi zlato žogo za najboljšega nogometaša leta na svetu. Foto: Getty Images

Do takrat bo, če bo gradnja napredovala po načrtih, največji nogometni stadion vsaj nekaj časa stal na Kitajskem. Pri ideji o podobi tega supermodernega objekta, katerega podoba bo v obliki cveta lotosa, ki ponazarja naziv cvetočega mesta, kot pravijo 15 milijonskemu Guangzhouju, je sodeloval tudi predsednik Evergrandeja Hui Ka-yan.

Stadion v Guangzhouju pa še zdaleč ni edini, ki bo na Kitajskem zrasel v prihodnosti. Tamkajšnja vlada namreč močno spodbuja gradnjo športnih, predvsem nogometnih objektov, tako da se v najbolj obljudeni državi na svetu v prihodnosti obeta kopica novih objektov. Šanghaj SIPG naj bi svoj nov stadion, ki bo sprejel 33 tisoč gledalcev, odprl že prihodnje leto. V Pekingu bodo zgradili stadion za 71 tisoč gledalcev, v Tianjinu za 37 tisoč, gradili pa bodo tudi drugje po državi, v Dalianu, Xiamenu in tako naprej.

Kitajska bo sicer prihodnje leto gostila klubsko nogometno svetovno prvenstvo, leta 2023 pa se tam obeta tudi azijski nogometni pokal.

Takole bo videti nov stadion v Guangzhouju:

And this concept video of the new Evergrande soccer stadium in Guangzhou went viral on Chinese social media today...#GuangzhouEvergrande #football #许家印 #worldcup #architecture #HuiKayan #property #investment pic.twitter.com/F3iTFQVKsM