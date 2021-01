Vse, da bi oprali svoje ime: mrzlično testirajo hrano, virus iščejo celo na avtodelih

Od izbruha pandemije covid-19 na Kitajskem je minilo že več kot leto dni. Medtem ko znanstveniki še vedno iščejo odgovore na ključna vprašanja glede izvora, mutacij in širjenja novega koronavirusa, Wuhan ostaja nesporni epicenter svetovne zdravstvene krize. To najbolj moti uradni Peking, ki se že dlje časa na vse pretege trudi, da bi dokazal, da je bil virus na Kitajsko pravzaprav uvožen. Če je pri omenjenih teorijah sprva prednjačila zamrznjena hrana, so zdaj poročali, da naj bi sledi novega koronavirusa odkrili na uvoženih avtodelih.

Kitajski državni vrh v Pekingu in z njim povezani glavni kitajski mediji se že več tednov posvečajo medijski kampanji, ki posredno kaže na to, da je novi koronavirus po svetu krožil, še preden so ga konec decembra predlani uradno odkrili v Wuhanu. Dejstvo je, da so v prej omenjenem mestu v osrednjem delu Kitajske zaznali prvi večji izbruh okužb, vendar pa Peking v tekmi s časom očitno noče zamuditi priložnosti, da bi krivdo za izbruh pandemije pripisali kateri od drugih držav.

"Vedno več raziskav kaže na to, da so pandemijo povzročili ločeni izbruhi na različnih lokacijah po svetu. Kitajska je takoj ukrepala in izvedla epidemiološko preiskavo, identificirala patogen in objavila ključno informacijo o genomu virusa. Vse to je odmevalo po vsem svetu," je pred kratkim izjavil kitajski zunanji minister Vang Dži.

Sledi virusa naj bi odkrili na avtodelih, mrzlično testirajo uvoženo hrano

Skladno z njegovimi besedami so se v ponedeljek na kitajskih družbenih omrežjih pojavila poročila, da so v več mestih delce novega koronavirusa odkrili na embalaži avtodelov, tudi tistih, ki jih proizvajajo v tujini. Glavni kitajski epidemiolog Vu Zunjou je novinarjem državnih medijev nato sicer pojasnil, da omenjeni avtodeli sploh niso bili uvoženi, prav tako pa je po njegovih besedah malo verjetno, da bi na embalaži zaznali sledi virusa.

Bolj kot teorija o delcih virusa na avtodelih so v kitajskih medijih tudi po zaslugi Vuja prisotne navedbe, da bi virus na Kitajsko lahko prišel prek zamrznjene hrane. V državi zato že več mesecev testirajo uvoženo hrano in razkužujejo embalažo, čeprav strah, da bi novi koronavirus lahko na takšen način spet vstopil v državo, po besedah strokovnjakov ni najbolj utemeljen.

Na Kitajskem že več mesecev testirajo zamrznjeno hrano, da bi ugotovili, ali je mogoče, da je virus na takšen način prišel v državo. Foto: Reuters

Da je malo verjetno, da bi hrana ali embalaža predstavljali vir okužb, zatrjujejo tako pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) kot tudi pri ameriškem centru za nadzor in preprečevanje nalezljivih bolezni. Kitajski strokovnjaki se s tem ne strinjajo. Vu je v začetku novembra dejal, da imajo vedno več dokazov, ki govorijo v prid temu, da bi zamrznjena morska hrana ali mesni izdelki lahko pripomogli k širjenju virusa iz tujine na Kitajsko.

Mediji poskušajo zmanjšati odgovornost vlade

Če so sprva prevladovale domneve, da na Kitajskem hrano in embalažo testirajo zaradi strahu pred ponovnim izbruhom virusa, se zdaj zdi, da na ta način poskušajo najti potencialen vzrok pandemije, ki bi čim bolj zmanjšal odgovornost kitajske vlade, poroča CNN. "Vsi dostopni dokazi nakazujejo, da se novi koronavirus ni začel v Wuhanu, temveč bi lahko prišel na Kitajsko prek zamrznjene hrane in embalaže," je novembra poročal časnik People's Daily, ki velja za trobilo vladajoče kitajske komunistične partije.

Poleg špekulacij o prenašanju virusa prek hrane kitajski mediji poročajo tudi o tem, da je virus zunaj države krožil že septembra predlani ali še prej. "O močnih trditvah, podprtih z lažnimi dokazi, se pogosto poroča brez potrebnega nadzora in upoštevanja večjega števila razpoložljivih dokazov," je na Twitterju zapisal genetik Francois Balloux z londonskega univerzitetnega kolidža. Novinarska poročila o tem, da je virus krožil po Evropi že avgusta predlani, je označil za "zelo neprepričljiva".

Prve uradno zabeležene primere okužb z novim koronavirusom so decembra predlani potrdili na tržnici z morsko hrano Hanuan v kitajskem Wuhanu. Foto: Reuters

A kitajski državni mediji pri različnih teorijah ne popuščajo. "Čeprav je še prezgodaj, da bi lahko potegnili konkretne zaključke, pa možnosti, da je novi koronavirus prek zamrznjene hrane prišel v Wuhan, bolj natančno na tržnico z morsko hrano Huanan, kjer je bila prodaja zamrznjenih izdelkov nekoč prevladujoča, ne moremo izključiti," so decembra lani zapisali pri kitajskem tabloidu Global Times. Dodali so, da vsekakor drži, da znanstveniki glede tega potrebujejo več dokazov.

Po več mesecih pogajanj dovolili preiskavo tujih strokovnjakov

Zbiranje teh trenutno poteka tudi v Wuhanu, kamor je prejšnji mesec vendarle prispela ekipa strokovnjakov WHO, ki preiskuje izvor pandemije covid-19. Znanstvenikom so kitajske oblasti prihod v Wuhan dovolile po več mesecih pogajanj, pred tem na omenjenem območju niso dovolili nobene preiskave tujih strokovnjakov.

Eden od članov ekipe je novinarjem povedal, da pri omenjeni preiskavi ne gre za to, da bi poskušali Kitajski pripisati krivdo za razvoj pandemije. "Gre za to, da poskušamo razumeti, kaj se je zgodilo, in potem na podlagi pridobljenih podatkov ugotoviti, ali je mogoče v prihodnosti zmanjšati tveganja (za pojav pandemije, op. a.)," je pojasnil Fabian Leendertz z nemškega Inštituta Roberta Kocha.

Omenjena preiskava verjetno ni v interesu Kitajske, sploh če bi dodatno potrdila do zdaj znana dejstva glede izbruha virusa v Wuhanu, med drugim tudi to, da so kitajske oblasti najprej podcenjevale nevarnost širjenja virusa ter poskušale utišati žvižgače in kritične mediji. V Pekingu lahko samo upajo, da bodo tudi v tem primeru lahko spodkopali kritike in svetovni javnosti posredovali svojo resnico o tem, kaj se je pravzaprav decembra predlani zgodilo v Wuhanu.