December za ZDA najbolj smrtonosen mesec v pandemiji

Za boleznijo covid-19 je decembra umrlo 78 tisoč Američanov, kar je največ v enem mesecu do zdaj od začetka pandemije covid-19 v marcu. Do sinoči se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom v ZDA skupno okužilo več kot 20,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 353 tisoč.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo januar še hujši, ne glede na to, da že poteka cepljenje proti koronavirusu. Do ponedeljka so v ZDA cepili 4,6 milijona ljudi, prav tako v ponedeljek pa so začeli cepljeni dobivati že drugi odmerek cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, navaja STA.

V bolnišnicah se zdravi 126 tisoč ljudi

V tednu do 3. januarja je umrlo 18.400 ljudi, na novo pa so potrdili 1,5 milijona okužb. To je 16,5 odstotka več kot teden prej, in to kljub dejstvu, da je bilo testiranje za nekaj časa zmanjšano zaradi praznikov. Zaradi covid-19 se po bolnišnicah v ZDA zdravi 126 tisoč ljudi, kar je 25 odstotkov več kot pred mesecem dni. Kljub pozivom, naj ne potujejo, pa je v nedeljo z letali potovalo 1,3 milijona ljudi, kar je največ od marca, poroča STA.

Največ novih primerov okužbe na prebivalca so prejšnji teden potrdili v Arizoni, Tennesseeju in Južni Karolini, največ mrtvih glede na število prebivalcev pa v Kansasu, Wyomingu in Novi Mehiki. V preteklem tednu je bilo povprečno na dan pozitivnih 13,6 odstotka testov po ZDA. Največ, kar 64 odstotkov v Iowi, 56 odstotkov v Idahu in 47 odstotkov v Alabami.

Novi sev odkrili tudi v New Yorku

New York je doletela nesreča prve potrjenje okužbe z novim sevom koronavirusa, ki so ga najprej zaznali v Veliki Britaniji. Guverner Andrew Cuomo je dejal, da gre za moškega v 60. letih iz okolice Albanyja, ki ni potoval, kar pomeni, da je novi sev že udomačen tudi v ZDA. Potrdili so ga že prej v Koloradu, Kaliforniji in na Floridi. New York je do zdaj izvedel 5.000 testov na ta novi sev in odkril le eno okužbo. Okuženi moški dobro okreva, še poroča STA.