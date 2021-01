Na Hrvaškem potrdili škotski sev novega koronavirusa

Interdisciplinarna skupina hrvaških znanstvenikov je analizirala približno 60 vzorcev virusa, ki so jih med avgustom in decembrom lani dobili z območja Zagreba, Varaždina in Čakovca.

Vzorce so dobili tudi po tistem, ko so na območju severozahoda države opazili hitro širjenje virusa in občutno zvišanje števila bolnikov s covid-19. Varaždin in Čakovec sta imela lansko jesen nekaj časa največjo 14-dnevno incidenco okužb na 100.000 prebivalcev med regijami Evropske unije, Zagreb kot največje hrvaško mesto pa praviloma zaznamuje največje dnevno število na novo okuženih v državi, piše STA.

Angleški sev je morda prisoten, ni pa prevladujoč

Med analizo pridobljenih vzorcev niso našli nobenega, ki bi ustrezal sevu, odkritem novembra lani v Angliji. To ne pomeni, da angleškega seva, ki se hitro širi, na Hrvaškem ne bi bilo, toda verjetnost, da bi bil v tem trenutku prevladujoč, je razmeroma majhna, so o preliminarnih rezultatih raziskave zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Škotski sev našli v vzorcih s severozahoda države

"Približno 30 odstotkov vzorcev je izkazovalo prisotnost mutacij, ki ustrezajo različici virusa, najdenega avgusta lani na Škotskem. Tudi za ta virus je bilo ugotovljeno, da se širi hitreje od virusa, ki je bil prisoten v zgodnji fazi izbruha epidemije," so dodali. Škotski sev so večinoma našli na vzorcih s severozahoda države, ki so jih dobili novembra in decembra lani.

Projekt, katerega namen je ugotoviti morebitno povezanost genetske podlage virusa in njegovega gostitelja z razvojem hujših oblik poteka bolezni covid-19, vodi profesor Kristian Vlahoviček z zagrebške naravoslovno-matematične fakultete (PMF). Projekt bodo izvajali do konca leta 2021, so še napovedali, piše STA.