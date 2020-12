V ZDA do zdaj proti covid-19 cepili več kot dva milijona ljudi

Zvezne države v ZDA so do zdaj prejele 11,4 milijona odmerkov cepiva proti covid-19, cepili pa so 2,1 milijona ljudi, je sporočil ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Dejanske številke naj bi bile še višje, ker poročanje o podatkih zaostaja. Vlada sicer namerava do začetka januarja državam dostaviti 20 milijonov odmerkov cepiva.

Okužbe in smrti zaradi novega koronavirusa v ZDA medtem še naprej hitro naraščajo. V decembru je do zdaj za covid-19 umrlo 65 tisoč ljudi, skupaj pa po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa že 335 tisoč. Že dva tedna v ZDA umira po najmanj 3.000 ljudi na dan. Število okužb je preseglo 19,3 milijona, piše STA.

V ponedeljek so začeli cepiti tudi oskrbovance doma za starejše v Kirklandu pri Seattlu v zvezni državi Washington, kjer so februarja potrdili prve primere koronavirusa v ZDA in prve smrtne žrtve. V domu je umrlo 40 ljudi. V državi New York so do zdaj cepili 140 tisoč ljudi s prvim odmerkom cepiva podjetij Pfizer ali Moderna, v tem tednu pričakujejo dostavo 259 tisoč odmerkov cepiva. Guverner Andrew Cuomo je v ponedeljek poročal o 114 mrtvih, delež pozitivnih testov je presegel 8,3 odstotka, hospitaliziranih pa je 7.559 ljudi.

Še huje je v Kaliforniji, kjer so številne bolnišnice že polne in guverner države Gavin Newsom opozarja, da bo kmalu zaradi prazničnih potovanj še slabše. V nedeljo je šlo skozi ameriška letališča 1,3 milijona ljudi, kar je največ, odkar je pred devetimi meseci izbruhnila epidemija. V ZDA se je medtem začela zadnja faza testiranja še enega cepiva proti novemu koronavirusu, ki ga izdeluje podjetje Novavax iz Marylanda. Iščejo 30 tisoč prostovoljcev, še posebej pa se bodo osredotočili na pripadnike rasnih manjšin, ki jih koronavirus najbolj prizadene.

V ZDA že poteka obsežno testiranje s 45 tisoč prostovoljci za cepivo podjetja Johnson & Johnson, ki trdi, da bo dovolj le en odmerek, ne pa dva kot pri Pfizerju in Moderni. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci pričakuje prve rezultate te študije v začetku januarja. Fauci je dejal, da bo potrebno sodelovanje več kot le dveh podjetij, če želijo v ZDA cepiti 85 odstotkov prebivalstva, kar naj bi bilo dovolj za dosego čredne imunosti. Fauci je tudi dejal, da za zdaj kaže, da sta cepivi Pfizerja in Moderne uspešni tudi proti novemu sevu koronavirusa, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji, še navaja STA.