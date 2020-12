Kaj je novega o cepljenju v Sloveniji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Včeraj smo uspešno zaključili prvi dan cepljenja. Cepivo je bilo med oskrbovanci lepo sprejeto, začutili smo veliko optimizma. S terena nam ne poročajo, da bi prišlo pri katerem od cepljenih do neželenih stranskih učinkov," je dejala Magajnetova.

Napoveduje, da bo Slovenija v tem tednu prejela še 6.825 doz cepiva, s katerimi bodo cepili zdravstvene delavce. Nato pa bo Slovenija vsak teden prejela po 16.500 odmerkov.

Zdravstvene domove in bolnišnice je ministrstvo že 18. decembra pozvalo, da pričnejo z zbiranjem naročil za cepljenje oseb, ki sodijo med prednostne skupine v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja.

Množična testiranja ostajajo

Ministrstvo je na svoji spletni strani posodobilo seznam lokacij, kjer se bo v tem tednu izvajalo hitro testiranje. V Ljubljani bo hitro testiranje omogočeno na Kongresnem trgu in v Vilharjevem podhodu vsak dan do konca tega leta od 9. do 17. ure.

V torek bo testiranje organizirano v Kopru, Slovenj Gradcu, Cerkljah, v Zagorju ob Savi, v Medvodah, v Pivki, v Postojni, v Ilirski Bistrici, v Sežani, v Podčetrtku in v Črnomlju.

V sredo bo množično testiranje potekalo v Radencih, v Svetem Andražu ter v Dolu pri Ljubljani od 12. do 17. ure.

V torek in v sredo se bo s hitrimi testi med 9. in 17. uro mogoče testirati v Ravnah na Koroškem, Kranju, ter v Šentjurju, kjer se bo mogoče testirati tudi 31. decembra od 14. do 18. ure.

Epidemija doslej terjala več kot 2.600 življenj

V Sloveniji so sicer v nedeljo ob opravljenih 1.976 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 517 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 26,2 odstotka vseh testiranih. Včeraj je umrlo še 30 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 2.601 oseba.

V nedeljo se je začelo tudi množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. V prvi pošiljki je bilo 9.570 odmerkov, večino so že porabili za cepljenje stanovalcev ter najbolj izpostavljenih zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu, ki še niso preboleli bolezni covid-19.

V UKC Ljubljana v nedeljo cepili 77 zaposlenih

V nedeljo so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana cepili 77 zaposlenih, od tega 20 zdravnikov, 48 medicinskih sester, štiri strežnice in pet ostalih zaposlenih iz enot za covidne bolnike. Danes so oz. še bodo cepili predvidoma še 60 oseb na Infekcijski kliniki in 40 v bolnišnici Petra Držaja v Šiški.

Kot so prek Twitterja sporočili v UKC Ljubljana, število cepljenih presega načrtovano, saj so številni zaposleni na prost dan prišli na cepljenje. "Zaradi velikega interesa zaposlenih z upanjem pričakujemo nove pošiljke cepiva," so dodali.

V nekaterih krajih po državi je tudi danes na voljo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom. V večjem delu države se je začelo že prejšnji teden. Zanimanje ljudi je bilo precejšnje. V tem tednu bodo na vrsto med drugim prišli prebivalci primorsko-notranjske regije in Bele krajine.