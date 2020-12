Cepljenje proti covidu-19 se nadaljuje tudi danes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nekaterih domovih za starejše in zdravstvenih zavodih bodo tudi danes cepili proti covidu-19, predvsem zaposlene, ki jih v nedeljo ob začetku cepljenja ni bilo na delovnem mestu. Večino odmerkov cepiva iz prve pošiljke so sicer že porabili za cepljenje stanovalcev domov za starejše. Ponekod bo danes na voljo tudi brezplačno hitro testiranje.

V Sloveniji se je množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha začelo v nedeljo. V prvi pošiljki je bilo 9570 odmerkov, večino so jih že porabili za cepljenje stanovalcev ter najbolj izpostavljenih zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu, ki še niso preboleli covida-19, piše STA.

Do konca leta pričakujemo nekaj čez 6 tisoč odmerkov cepiva

Ponekod pa bodo cepili tudi danes, predvsem zaradi zaposlenih, ki jih med vikendom ni bilo na delovnem mestu, je v nedeljo ob začetku cepljenja napovedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marije Magajne. Iz prve pošiljke cepiva je bilo sicer 550 odmerkov namenjenih v bolnišnice z intenzivnimi enotami za covidne bolnike. Prva cepljenja zaposlenih so v nedeljo že opravili tako v ljubljanskem kot mariborskem univerzitetnem kliničnem centru.

Potem ko je velika večina držav člani EU cepljenje proti covidu-19 tako kot Slovenija začela v nedeljo, pa bodo nekatere prve prebivalce cepile šele danes. Kampanji cepljenja s prvim v EU odobrenim cepivom Pfizerja in BioNTecha se tako pridružujejo še v Belgiji, Luksemburgu, na Portugalskem in v Latviji. Kot zadnja bo 8. januarja začela cepiti Nizozemska. Vse članice EU so sicer v prvi sobotni pošiljki prejel po 9750 odmerkov cepiva.

Slovenja medtem do konca leta pričakuje še novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu. Ob registraciji cepiv še drugih proizvajalcev bi se nato lahko dinamika stopnjevala in pristojni pričakujejo, da bi do konca julija oz. avgusta cepili tudi do 1,2 milijona ljudi.

V nekaterih krajih po Sloveniji pa bo tudi danes na voljo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, ki se je v večjem delu države začelo že v prejšnjem tednu. Zanimanje ljudi je bilo precejšnje. V tem tednu bodo na vrsto med drugim prišli prebivalci primorsko-notranjske regije in Bele krajine. Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati, še navaja STA.