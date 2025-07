Se obeta še en spopad Tadeja Pogačarja in Mathieua van der Poela?

Na 112. Dirki po Franciji je na sporedu "najzahtevnejša ravninska etapa v novejši zgodovini Toura", kot je 201,5 kilometra dolgo šesto etapo od Bayeuxa do Vira v Normandiji opisal direktor največje kolesarske dirke na svetu Christian Prudhomme. V razgibani etapi bodo morali kolesarji premagati šest kategoriziranih vzponov in kar 3.550 višinskih metrov, to pa je idealen teren za tretje poglavje spopada med Tadejem Pogačarjem in Mathieuom van der Poelom. Začelo se bo ob 12.35, v cilju kolesarje pričakujejo po 17. uri.

Na dveh eksplozivnih razgibanih etapah letošnjega Toura sta se za zmago v sprintu v klanec spopadla Tadej Pogačar (UAE Emirates – XRG) in Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck). Izid v zmagah je 1:1, na obeh tovrstnih etapah, nedeljski drugi in torkovi četrti, pa je tretje mesto zasedel Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). Danes je na vrsti še tretja takšna preizkušnja, a bo ta še nekoliko zahtevnejša, saj kolesarje pričakuje s kar 3.550 višinskimi metri in šestimi kategoriziranimi klanci.

Foto: zajem zaslona

"Statistiki ugotavljajo: to je zagotovo najzahtevnejša ravninska etapa v novejši zgodovini Toura, saj ima več kot 3.500 metrov višinske razlike. Ta del sveta je upravičeno znan kot normanska Švica, glavnina pa bo v polni meri okusila njegov razgiban teren. Côte de Vaudry bo glavna atrakcija v finalu, tik pred velikim bojem, ki se bo odvijal na 700 metrov dolgem desetodstotnem vzponu do ciljne črte," je s pridihom naravnost sadističnega navdušenja etapo opisal direktor Toura Christian Prudhomme.

Pestro bo predvsem v zadnjih 30 kilometrih etape, ko sta na sporedu dva kategorizirana klanca in 700-metrski ciljni sprint v klanec z desetodstotnim naklonom.

Pogačar je z drugim mestom na včerajšnjem kronometru prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke, vodi pa tudi v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki in v seštevku za zeleno majico najboljšega po točkah. Dve od treh majic utegne danes predati. V boju za zeleno ima le pet točk prednosti pred italijanskim sprinterskim asom Jonathanom Milanom (Lidl – Trek), ki bo danes osredotočen na leteči cilj v Villers-Bocagu le 22 kilometrov po startu.

Za pikčasto – v tem seštevku ima Pogačar pet točk, prav toliko kot njegov moštveni kolega Tim Wellens – utegne kandidirati kdo od ubežnikov, saj kolesarje čaka šest kategoriziranih vzponov, pet tretje in en četrte kategorije. Tudi rumeno bi bil morda odlični slovenski šampion pripravljen predati kakšnemu ubežniku, ki mu ne predstavlja prevelike nevarnosti v boju za skupno zmago, bo pa v vsakem primeru med favoriti napeto ob koncu današnjega dne.

Foto: zajem zaslona

Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in še kdo bodo zdaj zavzeto iskali priložnosti za napad na Pogačarja in zmanjšanje zaostanka, apetiti so zagotovo zrasli mladim kolesarjem, kot sta Britanec Oscar Onely in Francoz Kevin Vauquelin, nizozemska Visma ima aduta za takšne dneve v Matteu Jorgensonu, Lidl – Trek v Mattiasu Skjelmoseju, a vsi ti kolesarji so Pogačarju preblizu, zato bo njihove poskuse močna ekipa UAE Emirates – XRG najbrž poklopila.

Priložnost se tako ponuja kolesarjem, kot so Ben Healy, Neilson Powless, Alex Baudin (EF), Louis Barré (Intermarché), Lenny Martínez, Matej Mohorič (Bahrain), Axel Laurance, Sam Watson (Ineos Grenadiers), Thibau Nys, Quinn Simmons, Toms Skujinš (Lidl – Trek), Quentin Pacher, Valentin Madouas (Groupama), Marc Hirschi (Tudor), Mauro Schmid, Ben O'Connor (Jayco), Pablo Castrillo, Iván Romeo (Movistar), Bastien Tronchon, Bruno Armirail (AG2R), Harold Tejada, Clément Champoussin, Simone Velasco (Astana), Michael Woods, Alekesj Lucenko (Israel), Andreas Leknessund (Uno-X), Lennert van Eetvelt, Jenno Berckmoes (Lotto) …

Skupni vrstni red po petih etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG) 17;22:58

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) +0:42

3. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea – B&B Hotels) 0:59

4. Jonas Vingegaard (Dan/Visma – Lease a Bike) 1:13

5. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma – Lease a Bike) 1:22

6. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin – Deceuninck) 1:28

7. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates – XRG) 1:53

8. Primož Roglič (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 2:30

9. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe) 2:31

10. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 2:32

...

130. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 26:26

140. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 29:42

...

