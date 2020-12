Tako poteka cepljenje po Evropi #foto

Nemčija, Madžarska in Slovaška so cepljenje proti covid-19 začele že v soboto, dan pred današnjim skupnim začetkom množičnega cepljenja v veliki večini držav članic EU, tudi Sloveniji. Štiri države bodo kampanjo cepljenja s cepivom Pfizerja in BioNTecha začele v ponedeljek, Nizozemska pa 8. januarja.

Članice unije so prve pošiljke cepiva Pfizerja in BioNTecha, ki je primerno za starejše od 16 let, prejele v soboto. Vsaka je dobila 9.750 odmerkov. Pošiljke cepiva so iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu v članice EU ob poostrenih varnostnih ukrepih po večini prispele v zgodnjih urah sobotnega dopoldneva, povzema STA.

Kampanja cepljenja naj bi se začela danes, a so v treh državah prve državljane cepili že v soboto. V Nemčiji je cepivo prva prejela 101 leto stara Edith Kwoizalla, oskrbovanka doma za starejše v zvezni deželi Saška-Anhalt. Skupno naj bi cepili že 40 oskrbovancev doma in 10 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

"Ključno je za to, da dobimo nazaj svoja življenja"

Foto: Reuters Nemški zunanji minister Jens Spahn je v soboto v luči spodbujanja ljudi k cepljenju pozval k skupnim nacionalnim prizadevanjem, češ da je cepivo nujno za poraz pandemije. "Ključno je za to, da dobimo nazaj svoja življenja," je dejal. "Vsako cepljenje pomeni manj okužb in manj smrti. Kdorkoli sodeluje, rešuje življenja," je dejal.

Na Madžarskem je pot cepljenju odprla zdravnica Arienne Kertesz iz bolnišnice v Budimpešti. "Dolgo sem čakala, da ga prejmem, saj je od tega odvisna moja zmožnost, da delam mirno in varno," je dejala.

Na Slovaškem je cepivo prvi prejel specialist za nalezljive bolezni Vladimir Krcmery v mestu Nitra na zahodu države.

O cepivu Moderne EMA odloča 6. januarja

V večini preostalih članic se cepljenje začenja danes, dan zatem pa še v Belgiji, Luksemburgu, na Portugalskem in v Latviji. Cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha je prvo cepivo proti covid-19, ki so ga doslej odobrili v EU. V postopku je še več drugih cepiv in o cepivu Moderne naj bi Evropska agencija za zdravila (EMA) odločala 6. januarja, poroča STA.

Cepljenje so doslej že začele tudi Rusija, Velika Britanija, Kanada, ZDA, Švica, Srbija, Singapur in Savdska Arabija. Prav tako cepljenje že poteka na Kitajskem.