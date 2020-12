Toliko novih okužb smo potrdili v nedeljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v nedeljo ob opravljenih 1.976 testih okužbo na novi koronavirus potrdili pri 517 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 26,2 odstotka vseh testiranih. Včeraj je umrlo še 30 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 2.562 ljudi.

Po podatkih vlade je bilo v nedeljo ob opravljenih 1.664 PCR-testih pozitivnih 493 oseb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 29,6 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 312 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovljenih 24 primerov okužb. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 7,7 odstotka.

V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 1.221 bolnikov, od tega 207 na intenzivni negi. 157 bolnikov je bilo priklopljenih na respirator. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 37 bolnikov, sprejeli pa so jih 76. V Sloveniji 7-dnevno povprečje potrjenih okužb na 100 tisoč prebivalcev trenutno znaša 1.288.

Danes se nadaljuje testiranje

V Sloveniji se je množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha začelo v nedeljo. V prvi pošiljki je bilo 9.570 odmerkov, večino so jih že porabili za cepljenje stanovalcev ter najbolj izpostavljenih zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu, ki še niso preboleli bolezni covid-19.

V nekaterih krajih po državi pa bo tudi danes na voljo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, ki se je v večjem delu države začelo že v prejšnjem tednu. Zanimanje ljudi je bilo precejšnje. V tem tednu bodo na vrsto med drugim prišli prebivalci primorsko-notranjske regije in Bele krajine. Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati, piše STA.