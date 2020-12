Bodo šole tudi po počitnicah ostale zaprte?

Predsednik vlade Janez Janša je v nedeljo dejal, da je šolstvo ena od prioritet pri sproščanju ukrepov, posebej za prvo triado in otroke s posebnimi potrebami. A je dodal, da je še prezgodaj za odgovor, ali bo povratek v šolo možen 4. januarja ali ne. Vlada bo o tem po njegovih napovedih odločala sredi tega tedna, piše STA.

Vlada pripravlja množično testiranje za učitelje

Kot je že v soboto pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, vlada pripravlja množično testiranje, s katerim bi vikend po novem letu, torej še pred ponovnim odprtjem šol in vrtcev, testirali ključni del učiteljev, ki učijo prvo triado osnovne šole, ter vzgojiteljev. Po njegovih besedah naj bi ključni del zaposlenih testirali čez vikend 2. in 3. januarja.

Da bodo pred začetkom poskušali zagotoviti hitro testiranje zaposlenih in da bo potrebna skupna zaveza vseh, od vodstev šol do sindikatov, da bodo ravnali tako, da bodo širjenje okužb čim bolj zamejili, pa je v nedeljo izpostavil tudi premier Janša.

V opozicijskih LMŠ, Levici in SD menijo, da je lahko zaradi predolgega in nesorazmernega zaprtja šol ter odlašanja odprtja šol povzročene več škode, kot če bi vlada "organiziranemu odpiranju šol dala prednost pred drugimi nenujimi dejavnostmi". Zahtevali so nujno sejo odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo danes razpravljali o vladni politiki na tem področju, še navaja STA.