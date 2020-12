Otroci s posebnimi potrebami pred vrnitvijo v šole na testiranje

Pred vrnitvijo otrok s posebnimi potrebami v šole in zavode je predvideno testiranje 4800 otrok in 2700 zaposlenih v teh zavodih na okužbo s koronavirusom, je na Twitterju sporočilo ministrstvo za izobraževanje.

Ministrica Simona Kustec pa je na Televiziji Slovenija povedala, da preučujejo tudi možnost testiranja za učence prve triade osnovnih šol.

Odločitev ustavnega sodišča

Po odločitvi ustavnega sodišča se morajo namreč otroci s posebnimi potrebami v šole in zavode vrniti 4. januarja. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija napovedala, da bodo vodstva šol dobila natančna navodila, na kakšen način bo potekalo vračanje, da bo izrazito varno in tudi trajno, piše STA.

Tako bodo naredili protokol zanesljivega vračanja, saj gre pri otrocih s posebnimi potrebami za ranljivo skupino in je potrebna še dodatna previdnost. Pred vrnitvijo pa bodo po napovedih s hitrimi testi za covid-19 testirali tako zaposlene kot otroke s posebnimi potrebami.

Vrnitev učencev prve triade

Na vprašanje, kdaj je pričakovati vrnitev učencev prve triade devetletke v šole pa je ministrica odgovorila, da "najhitreje, kot bo to mogoče". To pomeni, da bodo morali biti izpolnjeni kriteriji, kot so dobra epidemiološka slika in spoštovanje zaščitnih ukrepov. Prav tako je predvideno testiranje za učitelje, medtem ko se o možnosti, da bi testirali tudi učence, še pogovarjajo. Kot je dodala ministrica, so namreč od nekaterih staršev dobili prošnje, da bi testirali tudi otroke.

Učitelji v prednostni skupini za cepljenje

Kustečeva si sicer "iskreno želi", da bi se učenci prve triade v šole vrnili januarja. Dodala je še, da so učitelji v prednostni skupini za cepljenje proti covidu-19, takoj za zaposlenimi v zdravstvu in domovih za starejše. Kdaj bodo prišli na vrsto, pa še ni mogla napovedati.