Prvi dan cepljenja že nova teorija zarote #video

Proti covid-19 se ne namerava cepiti več kot polovica Slovencev, glavni razlog pa tiči v nezaupanju v novo cepivo. "Namesto da bi bili ljudje usmerjeni v reševanje problema, so ves čas usmerjeni v iskanje krivca, ker preprosto ne razumejo, da so oni del tega problema. In seveda nujno potrebujejo nekoga, ki je grešni kozel," pojasnjuje psiholog Matej Tušak.

Vlada bi morala ukrepati hitro in te teorije zarote takoj zavreči

"Živimo v času, ko se informacije razširijo kot blisk. Torej ne da potrebujemo en dan za to, da se razširi neka nenavadna teorija zarote, ampak eno mili sekundo, in že bo cela Slovenija govorila o tem. Zato bi morala vlada ukrepati hitro in takoj zavreči tovrstne teorije," je povedal antropolog Dan Podjed.

Beovićeva je pojasnila razliko

V najnovejši teoriji zarote je tokrat nastopila tudi Bojana Beović, na katero se je včeraj zvalilo nemalo očitkov. Povod za razcvet je bilo njeno sinočnje televizijsko javljanje, v katerem naj bi imela daljše lase kot na fotografiji z dopoldanskega cepljenja. Kot je pojasnila, je imela lase zjutraj sveže navite, natupirane, čez nekaj ur pa so se spustili in podaljšali. Kot je dejala, se je "ženska frizura podrla", prav tako pa je imela oblečen plašč, ki je lase še nekako stegnil in podaljšal. "Vidite pa iz tega prizora zdaj tukaj na mrazu, da so lasje točno taki kot tisti trenutek, ko sem bila cepljena," je dodala.

Ne samo lasje, k zamajanju zaupanja v verodostojnost cepljenja je prispevala tudi roka zdravstvenega delavca, na kateri ni bilo rokavice, številni pa so podvomili tudi zaradi domnevno pokrite injekcijske igle. Beovićeva je pojasnila, da gre še za eno teorijo zarote in da je pomembno, da si je zdravstveni delavec pred tem razkužil roke.

"To je privedlo do nekega razhajanja, do kognitivne disonance med tistim, kar vidimo, in tistim, kar je res. Pač je treba tovrstne informacije hitro zajeziti, ker te informacije se širijo tako hitro med ljudmi, še hitreje kot epidemija pravzaprav," pojasnjuje Podjed.

To je edina pot iz krize

V tem trenutku ta negativna stališča izrazito škodujejo napredku naše družbe, če želimo izplavati iz epidemije, zato se moramo namreč zavedati, da, kot pravi Tušak, "sta ta trenutek testiranje in cepljenje ob upoštevanju vseh ostalih ukrepov, dokler te dve stvari ne bosta dovolj zalegli, edina pot iz te krize, in prej kot bomo te stvari upoštevali, bolj kot jih bomo upoštevali, prej bomo iz te krize ven prišli".

Ugovori in dvomi o cepljenju so tako stari kot cepljenje samo, zato se pri posameznikih, ki verjamejo v teorije zarote, zanašajte na preverjene informacije. Če ste v dvomih, jih ne uporabljajte in ne delite.