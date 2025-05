Iščete, kaj se dogaja blizu vas? Tu so Siol.Dogodki!

Na portalu Siol.net smo v partnerstvu s Slovensko tiskovno agencijo razširili nabor vsebin z novo podstranjo Siol.Dogodki , kjer našim bralkam in bralcem na enem mestu ponujamo pregled vseh aktualnih dogodkov v Sloveniji. Od zdaj je iskanje koncertov, gledaliških predstav, razstav, športnih prireditev, izobraževanj, dogodkov za otroke in drugih družabnih dogodkov hitrejše in preprostejše.

Siolova podstran Dogodki je zasnovana kot celovit koledar dogodkov, ki omogoča hitro in pregledno iskanje po različnih kriterijih in tematikah dogodka ter seveda glede na kraj in datum. Tako lahko uporabniki hitro najdejo prireditev, ki jih zanima, ne glede na to, ali gre za kulturni, športni, izobraževalni ali družabni dogodek.

Dostop do podstrani Dogodki je mogoč prek bližnjice na naslovnici. Foto: Siol.net

Organizatorji dogodkov pa lahko na drugi strani prav tako na preprost in pregleden način dodajo svoje dogodke, na katere vabijo javnost. Pri tem so mogoče tudi določene komercialne storitve.

Vas zanima, kaj bi lahko počeli prihodnji konec tedna? Foto: Siol.net Odgovorni urednik portala Siol.net Jaka Lopatič. Foto: Gaja Hanuna "Na portalu Siol.net želimo uporabnikom ponuditi več kot le novice. Z novo podstranjo Dogodki smo želeli uporabnikom ponuditi enotno, zanesljivo in pregledno točko dostopa do vseh pomembnih dogodkov v njihovi okolici in širše. Namesto iskanja informacij po različnih spletnih straneh lahko zdaj uporabniki vse najdejo na enem mestu – hitro, preprosto in prilagojeno njihovim interesom," je ob zagonu novega projekta povedal odgovorni urednik Siola Jaka Lopatič.

Odgovorni urednik STA Aljoša Rehar Foto: STA "Na STA imamo večdesetletne izkušnje tako z napovedniki dogodkov kot z lastnim razvojem tehnoloških rešitev, zato nas veseli, da nas je TSmedia povabila v to partnerstvo. Projekt napovednika dogodkov začenja svojo pot na dobrih temeljih in z velikim potencialom za nadaljnji razvoj," je povedal odgovorni urednik STA Aljoša Rehar.

Podstran Siol.Dogodki deluje na vseh napravah in platformah, tako na pametnih telefonih kot računalnikih. Je preprosta za uporabo in vsebinsko bogata. Poleg rednega koledarja dogodkov bodo na voljo tudi izpostavljeni predlogi in tematski izbori, tako da bodo uporabniki lahko še hitreje preverili, kaj se dogaja v njihovi bližini, in lažje načrtovali svoj prosti čas.

Vas torej zanima, kaj bi počeli prihodnji konec tedna? Nič lažjega – kliknite na menijsko bližnjico Ta vikend in že se pred vami odpre nabor predlogov. Se želite omejiti na določeno regijo? Tudi to je le klik stran.

Ali pa vas zanima, kateri koncerti se obetajo v bližnji prihodnosti? Kliknite na že pripravljeno bližnjico na začetku strani.

V uredništvu Siola upamo, da vam bodo nove vsebine v pomoč. Prijetno uporabo podstrani želimo!

Različne možnosti močno olajšajo iskanje najprimernejših vsebin za vsakega posameznika. Foto: Siol.net