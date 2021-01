Včeraj potrdili krepko čez dva tisoč okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v ponedeljek ob 23.497 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2.501 človeku.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika je bilo v ponedeljek ob opravljenih 5.966 PCR-testih odkritih 1.680 novih okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 28,2 odstotka. Opravili so tudi 17.531 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 821 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 4,7 odstotka. V zadnjih sedmih dneh je bilo cepljenih 5.934 ljudi.

V številnih zdravstvenih domovih je od ponedeljka mogoče brezplačno prostovoljno testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedala Marija Magajne, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, več ukrepov pripomore k obvladovanju epidemije, eden od teh pa je zagotovo tudi hitro testiranje. Kot je dejala, je bilo pred novim letom zanimanja za hitro testiranje veliko, zato so se na ministrstvu za zdravje odločili, da to razširijo na stalne točke v lokalnih skupnostih.

Na odvzem brisa na mestih za hitro testiranje se ni treba posebej naročati. Posameznik mora s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, o rezultatu pa bo obveščen prek sporočila SMS. Tisti, ki bodo pozitivni na hitrem testu, naj ostanejo doma in stopijo v stik s svojim izbranim zdravnikom. Za tiste z znaki okužbe dihal ostajajo navodila enaka: poklicati morajo svojega zdravnika in opraviti PCR-testiranje.

"Pri pozitivnem hitrem testu je verjetnost, da je res pozitiven, zelo velika oziroma skoraj gotova. Na negativni test pa se ne zanašajmo, če je ta v neskladju z našimi pričakovanji," je ob tem opozorila državna sekretarka in poudarila, da naj posameznik, če je bil v stiku z okuženim ali kaže kakšne znake bolezni, upošteva vse previdnostne ukrepe. Ob znakih bolezni naj o tem obvesti svojega zdravnika.