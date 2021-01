Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so do zdaj prejeli eno prijavo neželenega učinka po cepljenju proti covid-19 ter eno prijavo smrti, ki časovno sovpada s cepljenjem v enem od domov za starejše.

NIJZ je popoldne o tem obvestil ministrstvo za zdravje, ki bo sklicalo komisijo za cepljenje, da primer podrobno prouči, so sporočili. O ugotovitvah bo ministrstvo za zdravje obvestilo pristojne institucije in javnost, so dodali, piše STA. Ob tem so na NIJZ za STA pojasnili, da se cepljenje proti covidu-19 nadaljuje.

Na ministrstvu za zdravje so nam na vprašanje, iz katerega zavoda so NIJZ posredovali prijavo smrti, ki sovpada s cepljenjem, odgovorili, da tega zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo komentirati.

Objave o smrti krožijo po družbenih omrežjih

Da je ena oseba po cepljenju umrla, je nedavno zaokrožilo na družbenih omrežjih. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je dopoldne na novinarski konferenci dejala, da o tem nimajo informacij, ter pojasnila, da podatke o stranskih učinkih zbira NIJZ, pri čemer pa se "kakršen koli dogodek, ki je pridružen cepljenju, analizira in ugotavlja, ali je bil dejansko povezan s cepljenjem", še piše STA.